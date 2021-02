El Govern aprova un pla d'ajuts de més de 600 milions per a treballadors en ERTO, autònoms i empreses

El Consell Executiu del Govern ha aprovat aquest dimarts un pla d'ajuts de més de 618 milions per als col·lectius més afectats per la pandèmia. Concretament, es transferiran 415 milions al Departament de Treball en ajuts directes de 600 euros per a treballadors amb baixos ingressos en situació d'ERTO i fixos discontinus. A més, es tornaran a dedicar 2.000 euros per cap per autònoms perquè puguin mantenir l'activitat, fins als 280 milions d'euros en total. Les bases ja s'han publicat al DOGC i es podran sol·licitar a partir de dilluns i divendres que ve, respectivament. A més, també s'ha aprovat l'ajut de 208 milions d'ajuts directes a empreses amb ERTO, amb 2.000 euros per a cada treballador afectat.

Pel que fa a les empreses, l'ajut consistirà en una aportació de 2.000 euros per treballador fins a un màxim de 30.000 euros per cada corporació, que haurà de mantenir el mateix nombre de treballadors fins al 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. L’incompliment d’aquest requisit comportarà la revocació de la subvenció, que s’haurà de retornar juntament amb el pagament dels interessos de demora.

Les inversions surten dels Fons extraordinaris al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement que s’obrirà dilluns vinent. L'objectiu és donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la Covid-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO d’aquestes empreses. Es preveu donar cobertura als 104.000 treballadors en ERTO que es calcula que hi ha en aquestes empreses.

El Departament de Treball també preveu endegar un programa d’ajuts a la formació per valor de 25 milions adreçat a persones treballadores que es troben en situació d’ERTO. Per altra banda, s’ampliarà en 4,5 milions més l’anterior línia d’ajuts adreçada al sector cultural, en coordinació amb el Departament de Cultura, i es destinaran 660.000 euros a polítiques actives d’ocupació per protegir llocs de treball i crear-ne de nous a la Cerdanya i el Ripollès, per l’especial afectació que van patir amb el tancament perimetral a finals de desembre i principis de gener.