El Govern aprova el pla territorial per assolir el 15% d'habitatge assequible en 20 anys

El Consell Executiu ha aprovat el decret del Pla Territorial sectorial d'habitatge, que té per objectiu assolir el 15% d'habitatge assequible a Catalunya en 20 anys. El 9% del total d'immobles es destinarà a lloguer. El Pla determina els municipis inclosos a les àrees de demanda residencial "forta i acreditada", així com l'increment del parc d'habitatges de lloguer social a assolir. El decret també fixa la reserva de sòl per a protecció pública, complint amb la Llei del dret a l'habitatge de 2007.



En aquests municipis (140 actualment, on viu el 80% de la població catalana), els estàndards de reserva mínima serà el següent: el sòl corresponent al 50% del sostre que es qualifiqui per a l'ús residencial de nova implantació en sòl urbanitzable delimitat; i el 40% en sòl urbà no consolidat, amb possibilitat de reduir la xifra fins al 30% quan sigui necessari per garantir la viabilitat econòmica de l'actuació. En ambdós casos, la meitat -com a mínim- d'aquestes reserves s'ha de destinar específicament al règim d'arrendament.

En paral·lel, s'estableix un termini de dos anys per a l'adaptació dels plans locals d'habitatge d'abast municipal o supramunicipal per fer-los coherents amb el Pla territorial sectorial d'habitatge. "Les polítiques d'habitatge han de ser estructurals i anar més enllà de ser puntuals i per atendre situacions d'emergència", ha volgut deixar clar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.

El Departament de Territori gestionarà el fons de solidaritat urbana que preveu el Pla i haurà d'aprovar el reglament que el reguli. Així mateix, en coordinació amb les administracions locals, també podrà aprovar programes d'inspecció dels edificis residencials amb l'objectiu de detectar l'existència d'habitatges desocupats i d'establir censos de propietats susceptibles d'ésser afectades per les mesures establertes.

Cens d'habitatges destinats a polítiques socials

En el termini d'un any des de l'entrada en vigor del Pla territorial sectorial d'habitatge, els municipis obligats a complir l'objectiu de solidaritat urbana han de constituir el cens dels habitatges que integren llurs parcs d'habitatges destinats a polítiques socials. Aquest pla entrarà en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mentre que la part del compliment dels objectius de solidaritat urbana, de lloguer social i de protecció oficial per a les diferents àrees ho faran l'1 de gener de 2025.

Amb l'efecte d'assolir l'objectiu de solidaritat urbana, s'integren en el parc d'habitatges destinats a polítiques socials: els habitatges acollits a qualsevol de les modalitats de protecció oficial; els habitatges promoguts per operadors públics, de preu intermedi entre l'habitatge amb protecció oficial i l'habitatge del mercat lliure; els habitatges de titularitat pública o privada gestionats per les administracions competents per desenvolupar les polítiques en matèria d'habitatge; els allotjaments dotacionals; els habitatges privats de lloguer administrats per xarxes de mediació social; els habitatges d'inserció gestionats per la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió; els habitatges i allotjaments d'acollida de persones immigrades, refugiades o sol·licitants d'asil; els habitatges cedits en règim de masoveria urbana; i els habitatges d'empreses destinats als seus treballadors.

El Govern i la Sareb es reuneixen aquest dimarts

Paneque també ha explicat que representants de l'Executiu de la Generalitat i de la Sareb es veuran aquest mateix dimarts per a parlar de la possible cessió de sol en mans de l'entitat per a la construcció d'habitatge social, així com per tractar la possible adquisició per part de l'administració de propietats buides que té a la venda per a incloure-les en el catàleg de l'habitatge social.

També en matèria d'habitatge, el Govern preveu tenir enllestit el règim sancionador pels incompliments de la llei d'habitatge abans d'acabar l'any. Paneque ha obert la porta a incloure'l a la llei d'acompanyament dels pressupostos, que permetria anar més ràpid en una qüestió que és "urgent".