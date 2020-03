El Govern apuja les crítiques a Sánchez: "Ha estat ràpid en treure els militars, però lent en aplicar mesures efectives”

Un dia més, crítiques contundents de la Generalitat a la gestió de la crisi del coronavirus que està portant a terme el Govern espanyol. En la roda de premsa posterior al consell executiu -que s’ha celebrat telemàticament- els consellers de Presidència, Meritxell Budó, Interior, Miquel Buch, i Salut, Alba Vergés, han reclamat al Govern de Pedro Sánchez que autoritzi la resolució presentada ahir per la Generalitat i que reclama el "confinament total" de la població a les seves cases, excepte supòsits molt puntuals, com ara l’adquisició d’aliments.



"Sánchez ha estat ràpid en prendre les competències i treure els militars al carrer, però lent en aplicar mesures realment efectives per fer front a l’amenaça del coronavirus. Encara no tenim cap resposta a la petició de pla de contingència que va fer ahir el Govern de Catalunya, quan tots els experts coincideixen que el millor és que tothom es quedi a casa per frenar la propagació", ha declarat Budó, també portaveu de l’Executiu autonòmic. Budó, que ha insistit en què consideren "insuficients" les mesures anunciades pel Govern estatal, ha afegit que es tracta que tothom es pugui quedar a casa, però que es "garanteixi jurídicament" que això no tindrà conseqüències posteriors pels treballadors.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha insistit en la mateixa idea, ja que considera "importantíssim" que es posi en marxa la resolució "per protegir el sistema sanitari, que està augmentant la capacitat a marxes forçades per poder atendre les persones com pertoca". Vergés ha demanat que la gent es quedi a casa i ha reconegut que el sistema sanitari "s’està preparant per un augment de casos. Ens preocupen els pacients greus que necessitaran de recursos" i ha anunciat que "comptem també amb la sanitat privada, que passa sota la nostra coordinació". El titular d’Interior, Miquel Buch, també ha reclamat que l’executiu de Sánchez "prengui decisions immediates, en la línia del que proposa la Generalitat".

Possible replantejament dels pressupostos

A nivell econòmic, la situació generada pel coronavirus pot impactar de ple en els pressupostos del Govern, aprovats fa algunes setmanes i que en principi el mes vinent havien de rebre el vistiplau definitiu del Parlament. Meritxell Budó ha admès que "aquesta situació ho canvia tot i si hem de replantejar els pressupostos, els replantejarem".



D’altra banda, el Govern ha aprovat mesures de suport als autònoms, que ja havia avançat el conseller de Treball, Chakir el-Homrani, i que suposen un ajut de fins a 2.000 euros per a cada autònom que vegi afectats els seus ingressos pels efectes de la lluita contra el Covid-19.



L'ajuda s'estableix en forma de prestació econòmica a tots aquells autònoms i autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. En total s’hi destina una partida de 7,5 milions, que pot beneficar 4.500 persones.