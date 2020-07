El Govern puntualitza que el confinament del Segrià no és "estrictament domiciliari"

El Govern de la Generalitat aplicarà la resolució de confinament perimetral a Lleida i set municipis més a partir d'aquesta nit a les 00.00 h, després que l'Executiu modifiqués la llei de Salut Pública en resposta al rebuig d'un jutjat de guàrdia per ratificar el confinament del Segrià. La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha insistit que les dades epidemiològiques indiquen que aquesta mesura és necessària i ha recordat que la restricció durarà 15 dies. Segons aquesta mesura, quedarà prohibida la sortida i entrada dels municipis confinats del Baix Segrià: Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses i Torres de Segre. Per contra, Budó ha negat que es tracti d'un confinament domiciliari total, tal com s'havia dit en un principi: "Només es podrà sortir per allò estrictament essencial".



Segons la portaveu, la mobilitat per l'espai públic es permetrà per anar a la feina, anar als centres sanitaris, per cuidar persones vulnerables o menors d'edat, per anar a entitats financeres, per comprar béns essencials i béns no essencials (demanant cita prèvia en el segon cas), per fer trobades i activitats de lleure amb "les persones del grup de convivència habitual", per atendre horts familiars d'autoconsum i per fer exàmens de proves oficials "inajornables".



A més, les reunions de caràcter social només es podran celebrar en grups de 10 persones: "Aquesta mesura inclou casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres", ha dit Budó. Els equipaments esportius i d'oci nocturn quedaran tancats, així com els culturals, menys les biblioteques i els museus que romandran oberts amb mesures de seguretat. Aquesta nova resolució, però, també haurà de ratificar-se en un jutjat, tot i que Budó es mostra confiada que amb les darreres modificacions de la llei de Salut Pública les intervencions queden més blindades: "Pensem que res dirà el contrari perquè ahir a la nit vam fer un Consell Executiu per dotar-nos d'un marc legal i tenir garanties".



El Procicat estudiarà aplicar mesures a l'Hospitalet

Budó també s'ha referit a l'augment de positius a l'Hospitalet de Llobregat i ha anunciat que aquesta tarda compareixeran la consellera de Salut, Alba Vergés, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, per anunciar possibles mesures per apaivagar la propagació del virus a la ciutat de l'Àrea Metropolitana. Budó ha reconegut que la situació és "complicada" i que el Procicat tindrà l'última paraula sobre quines intervencions cal aplicar.



A més, la portaveu ha assegurat que Salut està estudiant augmentar el nombre de rastrejadors i que de moment el servei el segueix administrant Ferrovial amb 200 efectius fins que es rescindeixi el contracte.

Augment del pressupost

A principis de la compareixença, Budó també ha anunciat que el Govern ha augmentat el pressupost en 1.230 milions a càrrec del primer tram del fons Covid-19 estatal per frenar l'impacte extraordinari de la pandèmia. Aquests diners es destinaran a retornar els diners avançats pel Departament durant aquests mesos, així com per fer front a les futures despeses derivades de la crisi.



