“La víctima sóc jo: m'han donat una puntada sense avisar”, sosté Bruno Pérez, cessat com a director general d'Administració Electrònica i Societat de la Informació a la Conselleria de Ciència, Universitat i Societat del Coneixement del Govern d'Aragó que dirigeix Maru Díaz, de Podemos-Equo, anunciat poques hores després que el Butlletí Oficial de la comunitat publiqués el seu nomenament: simpatitza amb l'independentisme català, i això és incompatible amb qualsevol posició en el quatripartit que presideix el socialista Javier Lambán. “He sofert una injustícia. Se'm fitxa pel meu perfil tècnic i se'm fa fora per motius ideològics, pel que jo faig en el meu temps lliure”, afegeix.

“Sí, sóc independentista. No m'en amago. Però en cap moment em van preguntar per les meves idees polítiques. Aquí està el problema”, assenyala Pérez, expert en informàtica i ciberseguretat i perit judicial en aquestes matèries. De fet, el cessament es va produir per no haver donat a la conselleria “informació rellevant quant a la seva activitat política passada, la qual cosa trenca la confiança que es va dipositar en ell”, va informar Podemos. La situació no deixa de resultar xocant quan es tracta d'algú fitxat per a incorporar-se a un Govern autonòmic.

La relació entre Pérez i Podemos comença fa unes setmanes, quan els responsables de la conselleria es fixen en el seu currículum d'expert en ciberseguretat, un perfil que consideren apropiat per millorar les garanties de la xarxa a la Comunitat, on hi ha també insuficiències en connectivitat i cobertura.



Després d'un rebuig inicial, el seu fitxatge es desbloqueja dilluns 26 d'agost. Era la primera vegada que acceptava una feina estable anés de Catalunya, a banda de col·laboracions puntuals amb certàmens i centres d'ensenyament.

“No va explicar en cap moment res que ens fes saltar les alarmes”, expliquen fonts de la conselleria, ni tampoc van trobar res cridaner en les seves xarxes socials.

Espelmes, estelades i wathsapp

No obstant això, la seva afició a les performances amb espelmes que va aprendre a Petra (Jordània) i el fet d'haver instal·lat senyeres estelades a diversos camps de futbol catalans en dies anteriors a l'1-O va acabar tombant el seu nomenament.



La tarda del dijous 29 d'agost comencen a circular per wathsapp algunes notícies sobre aquest hobby, que ell vincula amb el suport a un taller d'ocupació de joves amb discapacitat a la seva ciutat, Figueres (Al Empordà) que és el que fabrica les espelmes i amb el qual ha desenvolupat altres iniciatives artístiques com il·luminar la catedral de Burgos amb 15.000 ciris. “En el 2012 vaig descobrir les espelmes de colors amb píxels”, explica.

Però el problema no sembla trobar-se tant en la seva utilització per a acolorir com en què s'acoloreix amb les mateixes. I una informació de la revista digital Viure als Pirineus que divendres va córrer com la pólvora de telèfon en telèfon explica que Pérez va plantar a Llívia (Baixa Cerdanya) una senyera estelada de més de 3.200 metres quadrats poc abans de l '1-O en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), que tenia com objectiu donar ressonància internacional al ‘procés’.

Això va passar dos anys abans que el proposessin entrar en un Govern autonòmic que va premiar al fiscal del judici del ‘procés’ en plena vista i que reclama que la ciutat on té la seva seu, Saragossa, comparteixi la capitalitat de l'Estat.

“No va explicar que havia participat en el seu temps lliure, i com a hobby, com és fer instal·lacions amb espelmes gegants, en actes independentistes”, anoten fonts de la Universitat. Sí que ho va admetre divendres, quan, a mitja tarda i abans que el portaveu de Cs a les Corts, Daniel Pérez, atiés la polèmica a twitter , Díaz va decidir el seu cessament “per falta de confiança”. “La decisió respon a la falta de confiança en ell i a l'ocultació, no sabem si intencionada o no, d'una informació que era molt rellevant”, van afegir.

El cessament va comptar amb el suport l'endemà tant per Lambán a twitter , com per la portaveu del Govern aragonès, Mayte Pérez, que va qualificar el cessament de “exemplaritzant” per haver tingut Pérez “actituds i comportaments” en la seva “vida personal” que “contradiuen els acords” de Govern del quatripartit.

Como Presidente del @GobAragon, felicito y apoyo a la Consejera @MaruDaz1 por su decisión y por su forma de gestionar el cese del Dr.Gral. Por cierto, no se trata de un caso de corrupción, con la que tan condescendientes son en otros lugares algunos de los inquisidores de aquí — Javier Lambán (@JLambanM) August 31, 2019

Carles Puigdemont, per la seva banda, parlava de “persecució ideològica i narrativa criminal”, mentre la direcció estatal de Podemos eludia entrar en la refrega: "som molt cautelosos amb les decisions dels territoris i no em pronunciaré", assenyalava aquest dilluns el seu portaveu, Noelia Vera, informa Beatriz Asuar.

Persecució ideològica, i narrativa criminal: "presumpta antiga relació amb l'independentisme". Com si fos amb el terrorisme o el narcotràfic. "Destituido un director general del gobierno de Aragón por su presunta antigua relación con el independentismo" https://t.co/lza6BMC1hM — Carles Puigdemont (@KRLS) August 31, 2019

“No vull una independència que fracturi el país”

“El primer que va posar el càrrec a disposició vaig ser jo”, va dir Pérez, que es va mostrar “agraït que m'hagin cessat, perquè en cas contrari l'oposició s'hauria acarnissat”. En aquest sentit, va afegir que “no estic enfadat amb ningú de Podemos” pel cessament, encara que “em fa ràbia que s'estigui intentant treure rendiment polític d'això”.

La relació de Pérez amb l'independentisme té bastants matisos. “No ho era en el 2012, quan vaig començar amb el tema de les espelmes”, assenyala, al mateix temps que es mostra “cabrejat amb els polítics de Catalunya i d'Espanya: aquí s'havia de parlar i no s'ha parlat. Sóc el primer que no vol una independència amb una relació del 53% a favor i el 47% en contra. Això fracturaria el país”. No obstant això, defensa la celebració d'una consulta amb garanties: “necessitem tenir la dada de com estem”.

En aquest sentit, apunta que “hauria d'haver investigat abans” les posicions polítiques del Govern de Lambán. “Si jo sé que hi ha aquest ambient hostil, ni m'hi acosto”, assenyala, al mateix temps que assegura que “qui té un problema és Lambán amb l'independentisme i el catalanisme, no jo”. “Amb tota aquesta catalanofòbia i aquest odi no podem fer res, ni d'un costat ni d'un altre”, indica, alhora que critica com “l'independentisme és al final una excusa per no fer la feina” entre els polítics.

Pérez, que portava en la seva cartera mesures com formar a les policies locals en evidències electròniques, aplicar programari lliure per reduir costos en l'Administració o utilitzar el 5G com a eina per combatre contra la despoblació, sosté que “sóc un tècnic i no tinc relació política amb cap partit”.