El Govern català recrimina que les decisions del Regne Unit i França són "unilaterals"

El Regne Unit ha posat en marxa aquest diumenge 27 de juliol una quarantena obligatòria de 14 dies per a tots els viatgers que provinguin de l'Estat espanyol.

Escòcia també reimposarà la quarantena obligatòria de 14 dies per a tots els viatgers que provinguin de l'estat. Els dos executius han pres aquesta decisió per l'augment significatiu de contagis registrat a l'Estat espanyol. Han seguit l'exemple del primer ministre francès, Jean Castex, que ha recomanat "vivament" als ciutadans francesos no viatjar a Catalunya. Davant d'això, el conseller del conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha protestat que "són decisions que es prenen de forma unilateral i que no compartim".

Després de l'anunci de Govern britànic, el turoperador TUI ha cancel·lat aquest diumenge tots els seus vols de Regne Unit a Espanya peninsular fins al diumenge 9 d'agost. Manté els vols a les illes Canàries i Balears a partir de demà dilluns, segons ha informat la companyia en un comunicat.



D'altra banda, Bèlgica ha prohibit als seus ciutadans visitar Lleida i Osca, segons ha informat el ministeri d'Exteriors del país. A més, qualsevol persona provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir amb una quarantena de 14 dies en arribar a Bèlgica. El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya.



El Govern recrimina que són decisions "unilaterals"

El Govern català ha mostrat la seva inquietud per la quarantena que ha imposat el Regne Unit als viatgers provinents de l'Estat espanyol. "És una decisió molt preocupant. Tindrà un impacte molt important, sobretot en el tema turístic i ja hem avisat de la situació al Departament d'Empresa", ha reconegut el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé. "Són decisions que es prenen de forma unilateral i que no compartim", ha continuat Solé, que també ha volgut lamentar la recomanació de França de no visitar Catalunya arran dels rebrots de Covid-19.

Per la seva part, el Govern estatal ha defensat que "Espanya està en un escenari de control". La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha assegurat que els brots de Lleida, Barcelona i Saragossa "seran controlats pròximament". González Laya ha destacat que "la pressió hospitalària es manté baixa", que "els llits dels aguts estan per sota dels 1.500 pacients" i que els dels crítics estan al voltant dels 160. De fet, segons la ministra, ja "estava previst que apareixerien brots i s'estan detectant precoçment i controlant".