El Govern celebra que s'hagi acceptat el desconfinament per regions sanitàries: "La cooperació és més útil que la imposició"

El Govern de la Generalitat ha celebrat que l'Executiu estatal hagi acceptat la seva proposta d'avançar en el desconfinament per regions sanitàries i no pas per províncies i que, a més a més, també hagi validat que només tres de les regions catalanes -Terres de l'Ebre, Alt Pirineu – Aran i Camp de Tarragona- hagin saltat de fase. "Creiem que és una decisió encertada i per tant com a Govern només podem expressar la nostra satisfacció. La cooperació i la col·laboració són més útils que no pas la imposició. Esperem que aquesta dinàmica es mantingui", ha manifestat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.



En canvi, Budó considera que encara no és el moment de plantejar actes d'homenatge a les víctimes del coronavirus, tal com ha fet aquest mateix dissabte e el president espanyol, Pedro Sánchez: "No estem en aquesta fase, perquè encara no hem superat la crisi sanitària. Quan sigui el moment, des del Govern impulsarem algun tipus de memorial per recordar les persones que han perdut la vida per la Covid-19, però encara no és el moment", ha dit a pregunta de Públic.



En la roda de premsa de valoració de la situació de la pandèmia a Catalunya, el Govern també ha posat l'accent en el reforç de l'atenció primària com a espai clau de detecció dels nous casos de coronavirus. En aquest sentit, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que hi haurà la capacitat per fer les proves PCR a tota la ciutadania que els facultatius de l'atenció primària considerin que presenta simptomatologia compatible amb la Covid-19.



La detecció precoç dels casos ha de servir també per resseguir-ne els diversos contactes i, d'aquesta manera, evitar que es descontroli un hipotètic nou brot. El seguiment de les persones que donin positiu es farà sobretot per via telemàtica i telefònica. Fins ara, segons ha detallat Vergés, l'atenció primària ha fet un diagnòstic de la Covid-19 a 160.336, de les quals 49.417 són casos confirmats i la resta -110.919- casos sospitosos. Aquestes proves arrencaran en les tres regions sanitàries que dilluns estrenen la fase 1.



Major demanda del telèfon contra la violència masclista

D'altra banda, la consellera Budó ha comentat també que en el primer mes i mig de confinament -del 16 de març fins al 30 d'abril-, el telèfon contra la violència masclista ha rebut 2.173 trucades, una xifra que suposa "un increment d'un 88%". S'ha passat d'una mitjana de 26 trucades diàries a una de 47 i el Govern ha anunciat que ha reforçat la línia del 900 900 120 "per atendre totes les dones que ho necessiten durant les 24 hores del dia".



Finalment, amb l'entrada a la fase 1 de diversos territoris de Catalunya també hi haurà canvis en el transport públic, que incrementaran la seva oferta a mesura que s'arriba a la "nova normalitat". En la primera fase, l'oferta de transport públic es mourà entre el 80 i el 90% a les hores punta, mentre que arribarà al 100% un cop s'assoleixi la fase 3. Això sí, en aquesta primera fase no es podran ocupar més de la meitat dels seients disponibles, de manera que com a màxim hi podrà haver dues persones per metre quadrat. A més a més, s'ha insistit que sense mascareta no es podrà accedir al vehicle.