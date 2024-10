El Govern de Collboni planteja augmentar els impostos als hotels de luxe, terminals de creuers i busos turístics

L'impacte del turisme de masses i el malestar creixent que genera es noten en les ordenances fiscals que el govern de l'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimecres. En concret, l'executiu liderat per Jaume Collboni planteja augmentar l'Impost de Béns Immobles (IBI) -el principal tribut municipal- als hotels de luxe i a les terminals de creuers, així com la taxa que paguen els busos turístics per l'ocupació de l'espai públic que fan en aparcar. Pel que fa als tributs que afecten la ciutadania, la taxa de residus presenta un lleuger increment.

L'encarregat de presentar la proposta d'ordenances fiscals ha estat el tinent d'alcaldia d'Economia, Jordi Valls, que ha assegurat que s'ha fet en "converses" amb ERC i Barcelona en Comú. Precisament els dos grups amb els quals el govern aspira a aprovar-les, juntament amb els pressupostos de l'any vinent. Tot apunta, però, que les negociacions aniran per llarg.

A nivell concret, l'augment de la pressió fiscal al sector hoteler es farà -si les ordenances tiren endavant- a través de l'increment de l'IBI als de major valor cadastral, que superin els 5,2 milions. Són un total de 208 establiments, que passarien de pagar un IBI de l'1% a un de l'1,08%. En el cas dels creuers, la pretensió és aplicar un increment gradual de l'IBI als anomenats BICES, que són immobles de característiques especials, com les terminals. La pretensió és que passi de l'actual tipus del 0,8% a l'1,3% el 2027.

I el govern també contempla crear una nova taxa obligatòria diària per als busos turístics, que implicaria que hagin de pagar 35 euros diaris si volen fer ús de la zona bus 4.0, properes a les àrees més tensionades pel turisme.

En canvi, no es preveuen increments en la pressió fiscal a la ciutadania, només sols una "adaptació" de la taxa de residus municipals que tindrà un impacte d'entre 5 i 10 euros anuals, segons ha apuntat Valls. L'Ajuntament ha argumentat que l'increment és per complir la llei actual, que estableix que la taxa no pot ser deficitària i ha de cobrir el 100 % dels costos que genera prestar aquest servei.