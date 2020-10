El Govern contempla un confinament de cap de setmana si la situació no millora

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha admès que una de les opcions que hi ha sobre la taula és el confinament de cap de setmana. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assenyalat que és quan hi ha més interacció social i ha remarcat que hi comença a haver una tensió "important" al sistema sanitari. "Hem d'evitar el confinament del març a no sé que sigui estrictament necessari i l'única opció que puguem aplicar. Per això hem d'explorar diferents escenaris i un escenari podria ser aquest", ha afegit. La clau serà l'evolució de les dades epidemiològiques, que ha definit com a "dolentes i preocupants".

La també portaveu del Govern ha criticat el decret d'estat d'alarma del Govern espanyol. El considera "insuficient" perquè "limita" les decisions de les autonomies i no va acompanyat de mesures econòmiques compensatòries. "Havíem entès que aquest decret d'estat d'alarma ens permetria ser autoritat competent i poder prendre totes les decisions que creiem oportunes i no és ben bé així", ha lamentat.



La consellera ha posat com a exemples que amb l'actual decret d'estat d'alarma el Govern no pot decretar l'obligatorietat del teletreball ni decidir unilateralment alguna mesura que tingui en compte algun confinament domiciliari. En aquests casos, segons ha afegit, es necessita el permís del TSJC o del Govern espanyol.



Davant d'aquesta situació, Budó ha afirmat que no hi ha hagut voluntat per part de l'Estat espanyol de dotar d'una legislació competent per dur a termes mesures sense necessitat d'estat d'alarma i que no s'ha donat autonomia jurídica a les comunitats autònomes. Així mateix, també ha dit que troba a faltar que l'estat d'alarma no vagi acompanyat de mesures econòmiques compensatòries. "Cal dotar-nos de les eines necessàries i que ens arribin els recursos econòmics necessaris", ha conclòs.



Pel que fa a les eleccions del 14-F, Budó ha dit que en aquests moments el Govern treballa en l'escenari de poder-les celebrar en aquesta data. Tot i afegir que si no es pot garantir el dret a vot de tothom, s'haurà de prendre "la decisió que pertoqui". I és que, segons la portaveu de l'executiu català, s'han de buscar tots els mecanismes per garantir que ningú deixa de votar per la pandèmia i que hi hagi les mesures sanitàries per garantir la seguretat. I en aquest context, ha deixat la porta oberta a reformar, si cal, la llei electoral.

Campins: "No descarto que s'hagi de fer"

La cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, ha afirmat que el confinament de cap de setmana pot ser "una mesura efectiva". "No descarto que s'hagi de fer", ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio. La doctora ha explicat que a finals de setmana s'hauria de veure si l'impacte de les mesures preses fa més d'una setmana, com el tancament de la restauració i altres restriccions, han tingut efectes positius però s'ha mostrat "escèptica" amb la situació. Ha afirmat que si amb les mesures actuals no hi ha canvis importants en les tendències "caldran mesures més dràstiques". Més enllà del tot de queda, ha fet una crida a reduir la interacció diürna. Per últim, ha valorat que les escoles és "l'últim que hauria de tancar" perquè són "el lloc on hi ha menys contagis".