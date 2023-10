El Govern crea un servei exclusiu per a informes forenses a les víctimes de violència masclista

El primer trimestre de l'any que ve es posaran en marxa les Unitats de Valoració Forense Intensió (UVFI) per fer informes pericials complets sobre les víctimes de violència masclista i sexual. El nou servei, impulsat pels departaments de Justícia i d'Igualtat i Feminismes, estarà format per una trentena de professionals que es dedicaran en exclusiva a aquesta matèria i donarà una atenció més especialitzada, ràpida i territorialitzada a les dones en el procés judicial.

Els jutjats tindran una sola finestreta on adreçar-se per demanar els diversos tipus d'informes, siguin de lesions físiques o psicològiques de dones i nenes. Fins ara, eren uns 80 professionals que es dedicaven a aquest àmbit, però també a altres tipus d'informes. Ara es dedicaran 2,5 milions fins el 2025 i s'incorporaran 27 professionals amb formació i experiència especialitzada.

"És una mesura que transformarà l'atenció forense a les supervivents en termes d'eficàcia i accessibilitat"

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha destacat que amb l'activació de les UVFI es facilitarà la constitució de la prova que és una de les grans dificultats en els processos judicials en casos de violència masclista: "és una mesura que transformarà l'atenció forense a les supervivents en termes d'eficàcia, d'accessibilitat i de qualitat".

Per la seva banda, la consellera d'Igualtats i Feminismes, Tània Verge, ha destacat que "acompanyar de manera integral la recuperació de les dones forma part del dret a veure reparat tots els àmbits que la violència masclista pugui haver danyat".

Salt qualitatiu

Fins ara, els Equips d'Assessorament Tècnico Penal (EATP) i l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) assumien aquestes funcions de forma coordinada. Amb la creació de noves estructures amb una única entrada dels casos i la incorporació d'una trentena de professionals especialitzats, el salt qualitatiu és rellevant, segons els dos departaments.

En primer lloc, es facilitarà una millor relació entre operadors jurídics i les unitats, facilitant la tasca als òrgans judicials. En segon lloc, amb la introducció de nou personal i una construcció de nous circuits les unitats seran més accessibles i es reduiran els temps de resposta.

L'any 2022 es van fer un total de 10.000 valoracions forenses de víctimes de violència masclista

Finalment, s'especialitzen els serveis, diversificant segons edat de les víctimes. En aquesta especialització també hi juga un paper important el CEJFE que acompanyarà els professionals amb la formació necessària. L'any 2022 es van fer un total de 10.000 valoracions forenses de víctimes de violència masclista.

Finestreta única i servei territorialitzat

La sol·licitud del jutge es dirigirà a l'IMLFC, amb presència a tots els partits judicials, funcionant com a finestreta única. A partir d'aquí, i atenent l'edat de la víctima, es procedirà a desenvolupar l'impuls i monitoreig del cas per part de personal específic dels EATP, que actuaran en el cas de menors. D'aquesta manera, es busca escurçar els temps al mínim possible i evitar dobles o triples declaracions que són traumàtiques per la víctima.

La nova unitat entrarà en funcionament el primer trimestre de 2024, i desplegarà els seus serveis a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, Granollers, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre. Vuit de les noves incorporacions reforçaran els equips d'EATP i 18 l'IMLCFC. A més, 17 dels nous professionals seran psicòlegs i hi haurà sis treballadors socials, dos tramitadors i un metge forense.