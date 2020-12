El Govern critica un Felip VI "allunyat de la realitat" en l'homenatge a Macià

El Govern ha fet aquest matí l'ofrena floral a la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de fa 87 anys. Els partits independentistes han criticat el discurs que el rei Felip VI va fer aquest dijous a la nit per estar "allunyat de la realitat" i no condemnar la corrupció i els escàndols del rei emèrit. El monarca tan sols va fer una breu menció a què els principis ètics "ens obliguen a tots, sense excepcions" i estan "per sobre de consideracions personals o familiars". L'ofrena del Govern l'han escenificat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, la portaveu, Meritxell Budó, i el president inhabilitat, Quim Torra, i també s'hi han sumat representants dels partits independentistes i entitats com Òmnium Cultural.

Crítica al rei per no condemnar obertament la corrupció i la fugida de l'emèrit

Aragonès ha criticat que el monarca va oferir un discurs de Nadal "que no es desmarca de la corrupció i que va parlar de la dictadura com a una època de desavinences". "L'únic discurs que ens pot interessar de Felip VI és quan anunciï la fi de la monarquia", ha afegit. El vicepresident també ha lloat la figura de Macià, "referent dels valors republicans" i defensor dels drets dels treballadors i de la independència de Catalunya. "A Catalunya no ens venceran perquè no aconseguiran derrotar la nostra voluntat", ha afegit, emulant unes paraules de l'expresident de la Generalitat.



D'altra banda, Torra ha assenyalat la "disjuntiva claríssima" entre la monarquia espanyola i una república catalana. L'expresident ha criticat el discurs de Nadal del rei "parlant d'ètica" i ha reivindicat la figura de Macià com a "exemple de lluita pels ideals i l'ètica". També s'ha referit a la pandèmia de covid-19 i ha assegurat que una Catalunya independent tindria més recursos per fer-hi front.

El president en funcions del Parlament, Roger Torrent, ha contraposat la figura de Francesc Macià amb la de Felip VI, un monarca que considera que "no pot donar lliçons a ningú" i que ha perdut "tota autoritat moral". "Sentir-lo parlar de principis ètics posa de manifest la profunda decadència del règim 78, un règim que volem superar i volem construir un futur millor. Avui, la república catalana és més necessària que mai", ha assegurat. Per Torrent, el 2021 haurà de ser l'any de la "reconstrucció" i de "relligar" el país i el moment en què caldrà resoldre la "crisi social i democràtica" amb la perseverança de Macià.

Borràs ha acusat el rei de ser "còmplice" de la situació del seu predecessor

Torrent ha tingut un record per Carme Forcadell, els presos i els polítics exiliats, que diu que passaran "vergonyosament" les festes a la presó o a l'exili.



D'altra banda, la líder de JxCat al Congrés i candidata de la formació a les eleccions del 14-F, Laura Borràs, ha acusat el rei Felip VI de ser "còmplice" de la situació del seu predecessor, Joan Carles I. "Ni tan sols va esmentar el seu pare, el rei fugit, que s'afanya a regularitzar la seva situació fiscal però no fa res per regularitzar la seva situació democràtica", ha dit, sobre les paraules que el monarca va pronunciar ahir dijous a la nit. Per a Borràs, Felip VI va fer un discurs "absolutament buit de contingut polític, un discurs de circumstàncies" i li ha retret no haver fet cap "propòsit d'esmena". La diputada ha encapçalat l'ofrena de JxCat a la tomba de l'expresident de la Generalitat Francesc Macià.



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assenyalat que l'amnistia pels presos polítics, exiliats i represaliats per l'1-O és "l'única" via per resoldre el conflicte polític de Catalunya. En l'homenatge a la tomba de Macià, Mauri ha lamentat que el president de l'entitat, Jordi Cuixart, segueixi "injustament" empresonat després de quatre anys. "La lluita per l'autodeterminació no és cap delicte", ha afirmat. Mauri també s'ha referit al discurs del monarca: "El rei Felip IV no només tacat per la corrupció, sinó també insensible i al patiment, a la repressió, i més en uns moments com aquests tan durs de crisis social, sanitària i també d'una profunda crisi democràtica".