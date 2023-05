El Govern culmina la recuperació de les restes de Cipriano Martos amb l'entrega de la Memòria d'Identificació a la família

El Govern culmina el procés de recuperació de les restes de Cipriano Martos amb l'entrega de la Memòria d'Identificació a la família del militant antifranquista detingut, torturat i assassinat per la Guàrdia Civil l'any 1973. Es tracta d'un document de gairebé 200 pàgines on es detalla la feina de tots els professionals implicats en les tasques de recerca i identificació de les restes, localitzades al cementiri de Reus.

Durant l'acte d'entrega, celebrat aquest dijous al Palau de la Generalitat, el president Pere Aragonès ha assegurat que la tasca de restitució de les persones que van lluitar per la llibertat "no es pot aturar", per això, ha fet una crida perquè familiars amb persones desaparegudes durant la Guerra Civil s'inscriguin al programa d'identificació genètica del departament de Justícia. El cap de l'Executiu ha recordat que durant el 2022 es van identificar més de 350 persones enterrades en fosses, "la majoria a l'espera de recuperar noms i cognoms".

El cap del Govern ha agraït als familiars de Martos que no s'hagin donat per vençuts i ha tret pit de la convicció de l'executiu de treballar per la memòria històrica amb "justícia" i voluntat de "reparació. "És un dia important perquè es materialitza la feina feta. Haver retornat les despulles a la família els torna la dignitat i la pau", ha apuntat.

20.000 persones enterrades en gairebé 900 fosses

El republicà també ha repassat la política de memòria del Govern i ha explicat que durant anys s'han obert fosses "per tancar ferides" i restituir la memòria de les persones a qui van matar i enterrar de "qualsevol manera" i els van deixar "sense història". "Continuem amb la feina en favor de la memòria històrica amb tota convicció. Els càlculs indiquen que hi ha 20.000 persones enterrades en gairebé 900 fosses identificades a Catalunya", ha dit Aragonès.

El Departament de Justícia va iniciar les tasques arqueològiques per recuperar les restes de Martos, a la fossa de beneficiència del cementiri de Reus, el desembre de 2022, com a part del Pla de fosses 2020-2022. El 22 de febrer de 2023 es va poder confirmar la identificació de les restes trobades com les corresponents al cos de Cipriano Martos.

D'acord amb la família Martos, la Generalitat s'encarregarà del trasllat de les restes del difunt i les lliurarà el dia 3 de juny, a Huétor Tajar (Granada), localitat d'origen de Cipriano Martos.