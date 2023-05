El Govern decideix repetir les oposicions a funcionaris arran del caos en les proves

El Govern ha decidit repetir "el més aviat possible" tots els exàmens de les oposicions d'estabilització de plantilles que es van dur a terme dissabte custodiats per l'empresa subcontractada Cegos. Les proves queden anul·lades i els admesos al procés podran tornar a concórrer l'1 de juliol i el 8 de juliol, en funció de l'oposició, ara amb mitjans propis de l'administració catalana.

Això no obstant, hi ha exàmens fets des de la mateixa administració no estan afectats per la mesura. Les persones que van concórrer en oposicions que no hi va haver problemes, no es veuran afectades per la decisió de l'executiu. Un total de 13.581 treballadors de la Generalitat estaven convocats aquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places.

Ho ha anunciat aquesta tarda la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en una roda de premsa en la qual ha lamentat haver de prendre la decisió, titllant la situació viscuda pels opositors de "crítica i complexa". "Es van viure situacions inadmissibles i intolerables a l'administració pública. Les oposicions són sagrades i s'han de celebrar amb totes les garanties", ha sostingut.

La responsable del Govern ha assegurat que estan "colpits" per com es va produir el procés, per la qual cosa han decidit "indemnitzar" als opositors amb aquesta mesura, "sabent que no es restablirà la situació que van viure". "Volem fer aquest gest per rescabalar els perjudicis econòmics", ha justificat.

Malgrat que els aspirants tenen temps fins divendres per exposar les seves reclamacions, la Generalitat ja ha assumit que haurà de repetir la totalitat dels exàmens gestionats per Cegos. "S'ha trencat absolutament la confiança amb l'empresa", ha dit.

La consellera ha dit després de la trobada amb els sindicats CCOO, UGT i IAC-CATA, una tercera reunió amb els sindicats per "contrastar informacions". A més de rebre informació a través dels sindicats i del personal present a les aules, Vilagrà també ha dit que el Govern ha rebut 3.069 aportacions d'incidències a través del formulari posat a disposició dels opositors.

"Hi ha una amb incidències molt greus o greus" a les aules, ha dit. La consellera ha citat l'ús del mòbil per contactar amb altres opositors o buscar respostes, sortir de l'examen per anar al bany, "en algun moment no vigilància de l'aula" i també incidències relacionades amb retards en els exàmens, el que considera "intolerable".

En els darrers dies, els aspirants han denunciat retards generalitzats, manca d'exàmens, classes atapeïdes, violacions d'anonimat i diverses incidències que van provocar la cancel·lació d'algun dels processos.

"La incidència és massiva", amb 99,7% dels processos afectats. "Si en una aula es produïa un procediment d'aquest tipus, quedava invalidat tot el procés", ha puntualitzat.

Sancions a l'empresa

Vilagrà també ha anunciat que estan estudiant mesures per sancionar l'empresa contractada, i que es faran un cop estiguin clars els mecanismes jurídics. "És un incompliment flagrant de la contractació, es intolerable i inadmissible", ha etzibat la consellera.

Les proves van ser organitzades per l'empresa externa Cegos, que va guanyar un contracte d'1,4 milions. Aquesta companya va fer servir personal de l'ETT Randstad per fer el control dels exàmens.

Després de les crítiques dels darrers dies i la destitució de la directora general de Funció Pública, Marta Martorell, aquest dijous la consellera de la Presidència s'ha tornat a reunir per segon dia consecutiu amb representants d'organitzacions com CCOO, UGT i IAC-CATAC.

Les diverses incidències relatades pels participants han portat al Síndic de Greuges a investigar d'ofici el cas. I Vilagrà compareixerà divendres en comissió al Parlament per donar explicacions sobre aquest fet, precisament.