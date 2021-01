El Govern decreta el confinament municipal i el tancament del comerç no essencial els caps de setmana

L'empitjorament de les dades epidemiològiques dels últimes dies ha fet que el Govern hagi anunciat noves restriccions que s'aplicaran a tot Catalunya a partir d'aquest dijous. Entre elles hi ha el confinament municipal durant tota la setmana i que els comerços no essencials hagin d'abaixar la persiana els caps de setmana. "Hem de reduir encara més la interacció social. El virus no ens dona treva i cal frenar la tendència a l'alça", ha afirmat la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa després de la reunió del Procicat.



Els gimnasos també hauran de tancar i només es podrà fer esport a l'aire lliure, i el lleure queda aturat un altre cop, incloent les activitats extraescolars. Són mesures que tindran una durada prevista de 10 dies, buscant una "nova aturada social", en paraules de Vergés. Les escoles, això sí, obriran el dia 11 com estava previst. Cultura i restauració mantenen les mesures actuals, però centres comercials i comerços de més de 400 m2 hauran de mantenir-se tancats.

Gimnasos, lleure i centres comercials estaran tancats durant els 10 dies d'aturada

Vergés ha comparegut acompanyada del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper. Argimon ha fet èmfasi en què es tracta d'unes mesures reduïdes en un espai temporal limitat, de deu dies: "L'objectiu no és reduir les xifres, sinó frenar-les. Tenim la situació econòmica que tenim. No som Alemanya", ha afirmat. En la compareixença han fet èmfasi que tant la naturalesa de les mesures com el fet que no comencin immediatament sinó dijous, passat Reis, té l'objectiu de "deixar aire" a sectors molt afectats per la pandèmia i de cara a buscar l'equilibri entre salut i economia.



Actualment hi ha una mitjana de 2.500 casos diaris nous a Catalunya, una xifra allunyada dels 1.000 que s'havia marcat Salut com a objectiu. A més, han augmentat de forma notable les persones ingressades per covid, i ja són 2.084, 144 més que aquest diumenge. En només deu dies la xifra s'ha disparat un 37%. "El creixement ha sigut sostingut, vam aconseguir que no fos elevat però hem anat creixent", ha afegit Vergés. El secretari de Salut Pública ha remarcat que les dades actuals encara no reflecteixen "plenament" els efectes de les trobades nadalenques.



En el moment en què entrin en vigor les noves mesures decauran els confinaments comarcals de la Cerdanya i el Ripollès, en vigor des del 23 de desembre, i s'unificaran totes les mesures a nivell català. Amb el confinament municipal també decau l'equiparació comarcal entre l'Alt Urgell i Andorra.

Començarà la vacunació a personal sanitari

En relació a la vacunació i després que hi hagi hagut polèmica pel fet que en la primera setmana tan sols s'hagin posat el 13% de les dosis disponibles, la consellera ha assegurat que faran "un esforç més" i vacunaran cada dia de la setmana per impulsar la campanya, que ha patit diversos retards. Tot i això, Argimon ha recordat que no s'arribarà a la immunitat de grup fins a finals de 2021, de manera que tot just estem a l'inici del que serà "una carrera de fons". "Seran 365 dies i en portem quatre", ha recordat. Com a novetat, Vergés ha apuntat que es començarà a vacunar al personal sanitari i no s'esperà a acabar la campanya a les residències per fer-ho, com estava plantejat.