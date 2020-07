El Govern demana als veïns de la Torrassa, la Florida i Collblanc que no surtin de casa i hi prohibeix les activitats culturals

Després del creixement de casos de coronavirus als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc, els tres situats al nord de l'Hospitalet de Llobregat, el Govern ha anunciat un seguit de mesures per intentar contenir l'expansió de la pandèmia. La ciutat acumula 300 positius ara mateix, la majoria concentrats en aquests tres barris i que afecten a població jove, fonamentalment d'entre 20 i 50 anys. En una roda de premsa en companyia de l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que el Govern "recomana" als veïns dels tres barris que no surtin de casa en la mesura del possible -excepte per anar a treballar o comprar aliments, entre d'altres qüestions essencials-, i que evitin les trobades socials amb les persones que no formin part del seu nucli de convivència.



No es tracta, però, d'una obligació, sinó d'una simple "recomanació". En canvi, sí que s'adopten un seguit de prohibicions, com ara les activitats culturals, d'espectacles públics, esportives o d'oci nocturn als tres barris, així com les trobades de més de 10 persones tant en l'àmbit privat com en el públic, "excepte les laborals". A més a més, es torna a limitar al 50% l'aforament de bars i restaurants, s'hi prohibeix el consum a la barra i s'amplia fins als dos metres la distància entre les taules.



Després que l'Executiu català modifiqués la llei de Salut Pública en resposta al rebuig d'un jutjat de guàrdia per ratificar el confinament del Segrià, Vergés ha especificat que a Collblanc hi ha un total de 36 casos, a la Torrassa 62, a Florida Nord 37 i a Florida Sud 27. Durant la mateixa roda de premsa, Protecció Civil ha difós un document via xarxes socials per aclarir què poden fer i què no els ciutadans dels tres barris.

En aquest sentit, el Procicat ha ordenat el tancament dels espais culturals, d'esport i oci on no es puguin respectar les mesures de seguretat. També s'ha prohibit les visites a les residències de gent gran per tal de protegir a les persones d'edat avançada. Tant la consellera com l'alcaldessa han insistit que la majoria d'afectants són gent jove, "que té una vida social més activa i els hi demanem un esforç en una època d'estiu que costa un punt més però és un esforç important de protecció col·lectiva", ha remarcat Vergés.

En canvi, es mantenen els casals i les escoles d’estiu, als quals assisteixen uns 3.000 infants de la ciutat. "Per sort, de moment no hem d’actuar en aquest sentit", ha celebrat la consellera. Així mateix, ha explicat que 12 persones que han estat contagiades per la Covid-19 aquestes dues setmanes i que no poden fer el seu confinament de forma adequada han estat traslladades a un hotel salut de la ciutat de l'àrea metropolitana.



Núria Marín ha explicat que va demanar al Departament de Salut tenir les dades personals de les persones que donaven positiu amb la idea de fer una visita preventiva i veure si les famílies estaven confinades de la millor manera possible.

Finalment, Vergés ha anunciat que aquest dimecres es durà a terme una reunió amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'Agència de Salut Pública per veure si cal prendre mesures similars a la capital catalana.