El Govern demana fotos de la manifestació de la Diada per comptar-hi els assistents

El departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha llançat aquest dissabte una campanya a les xarxes socials Twitter i Instagram per demanar als ciutadans que publiquin fotos de la gran manifestació independentista de l'11 de setembre, amb l'objectiu d'entrenar un algoritme que està el·laborant el Centre de Visió per Computador (CVC) de la Universitat Autònoma de Barcelona per comptar aglomeracions en grans espais oberts. Aquest algoritme "fa servir tècniques de visió artificial per poder estimar el nombre de persones en imatges amb una franja d'error d'entre un 10 i un 20%, la més baixa aconseguida fins avui dins d’aquest àmbit", assenyala el departament en un comunicat.

En la campanya es demana que les fotos es facin des d'una posició elevada, com ara un balcó, i que incloguin o bé la geolocalització o el número de tram, per poder fer "un mapa de la concentració de gent", a més de l'hora en què s'han pres. Les imatges s'han d'etiquetar amb el hashtag #XifresDiada. D'aquestes imatges, el CVC usarà les que compleixin amb les especificacions demanades i tinguin bona definició, "únicament i exclusivament" per a la seva recerca. "Igualment, els resultats que se n'extreguin seran d'ús exclusiu per a l'àmbit de la recerca", precisa el departament.



El projecte es va presentar en la darrera edició del Mobile World Congress amb el suport de la Generalitat, que considera que aquesta "solució innovadora de factura catalana" per "oferir una solució imparcial i tecnològica al debat sobre la quantitat de persones presents en diferents mobilitzacions ciutadanes arreu del món". El departament també creu que l'eina podria tenir aplicacions pràctiques en els terrenys de la seguretat o l'anàlisi del comportament, entre d'altres..