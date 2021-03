El Govern descarta obrir els restaurants per sopar però tampoc aposta per fer passos enrere en la flexibilització

El Govern descarta de moment ampliar l'horari de la restauració per oferir sopars, com havia apuntat la portaveu, Meritxell Budó, la setmana passada, però també rebutja fer passos enrere en la flexibilització de les restriccions "a la mínima". Després del primer cap de setmana sense confinament comarcal, i davant d'una tendència incerta de l'epidèmia a les portes de Setmana Santa, el Departament de Salut aposta per mantenir les mesures actuals per les vacances. Així ho ha indicat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, en una entrevista a Rac1 en què ha puntualitzat que la situació actual de la Covid a Catalunya és d’"estancament" i no de pujada, tot i que no està descartat que aquest creixement arribi. "Considerem que el més prudent és mantenir la situació que tenim actualment, no fer passes més enllà", ha manifestat.



Salut aposta per mantenir les mesures actuals per Setmana Santa

Ramentol ha reconegut que Setmana Santa és "un gran interrogant" i ha confiat en el comportament de la població. D’altra banda, ha dit que les hores del toc de queda es podrien replantejar però amb "una mirada més llarga, passada la Setmana Santa". El secretari ha assegurat que l’epidèmia"no està en fase de creixement" però no ha descartat que això pugui començar a passar en els propers dies perquè la fase actual és "delicada".



D'altra banda, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha subratllat en declaracions a Catalunya Ràdio que cal donar aire a la ciutadania, però alhora ser conscients que els casos tornen a pujar. "Hem de ser molt curosos, el que hem d'evitar és una quarta onada", ha dit. En demanar-li per si pot haver una marxa enrere en les mesures actuals, ha indicat que espera que no calgui fer-la, i ha defensat que la població està complint malgrat el "cansament".



Budó creu que el balanç del primer cap de setmana sense confinament comarcal ha estat positiu. "Jo crec que majoritàriament la gent s'ha mogut però ho ha fet de manera responsable", ha indicat la consellera, que ha opinat que en general la ciutadania "ha respectat molt les normes".

Tendència epidemiològica incerta

En l'última setmana han pujat tant la velocitat de propagació (Rt) com el risc de rebrot, que aquest dilluns se situen respectivament en 1,06 i 201. Quan la velocitat de propagació està per sobre d'1 indica que l'epidèmia està en creixement, ja que per cada 100 persones contagiades, actualment se'n contagien 106. En les últimes 24 hores s'han declarat 601 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 540.999 des de l'inici de la pandèmia, i 20 morts.



Paral·lelament, hi ha 1.431 pacients ingressats als hospitals, 25 més que diumenge, i 411 persones a les UCI, una més. El 5,15% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu, superior al llindar del 5% que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) considera topall per tenir l'epidèmia sota control. Hi ha 663.988 vacunats amb la primera dosi i 344.912 amb la segona.