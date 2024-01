El Govern desencalla el monument d'homenatge als afusellats pel franquisme al Camp de la Bota

El Govern ha desencallat la construcció del Memorial Bosc d'Empremtes, un conjunt escultòric per al record i reconeixement a les persones que van ser afusellades al Camp de la Bota per la dictadura franquista. Un acord de Govern d'aquest dimarts autoritza la cessió a favor de la Generalitat d'una parcel·la en uns terrenys de l'Ajuntament Sant Adrià de Besòs, on s'alçarà el conjunt arquitectònic.

El Departament de Justícia, Drets i Memòria té ara llum verda per avançar amb la licitació de les obres: començaran durant el darrer trimestre d'aquest 2024 i estaran enllestides el primer trimestre de 2025, segons detalla el Govern en una nota. El cost de la construcció ascendirà a un màxim de 600.000 euros i anirà a càrrec de la conselleria, mentre l'Ajuntament assumirà els costos derivats del manteniment.

En concret, el monument memorial s'aixecarà sobre una parcel·la de 163 m2 situada en uns terrenys del parc del Campus Diagonal-Besòs, entre el Fòrum i el barri de la Mina, una zona de campus i residència universitàries amb més de 3.000 estudiants. També s'hi construirà un mur que explicarà la història dels esdeveniments ocorreguts en aquest indret, per commemorar i dignificar les 1.686 persones afusellades al Camp de la Bota entre el 1939 i el 1953.

En aquest sentit, s'elevaran 1.686 tubs de ferro, un per cadascuna d'aquestes persones afusellades per la repressió franquista en aquest indret. Faran 5,10 metres d'alçada i 50 mil·límetres de diàmetre, i estaran agrupats en 36 fileres diferents. El projecte ha estat creat per l'artista Francesc Abad amb el propòsit de no deixar en l'oblit cap de les víctimes.

La volumetria particular del conjunt i la ubicació faran que sigui especialment visible des de la ronda Litoral, des d'on es percebrà com si fos un raspall disposat cap amunt sobre una empremta dactilar. El Govern detalla que es tracta d'una imatge inspirada en una famosa cita del filòsof Walter Benjamin: "Cal passar el raspall a contrapel per la història".

De barri de barraques a punt d'afusellament

El Camp de la Bota es va aixecar a cavall entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs, entre la via del tren i el mar. L'històric barri de barraques va créixer al voltant d'un castell militar del segle XIX i el parapet on l'escola d'artilleria solia fer les pràctiques de tir. Durant la Guerra Civil va ser utilitzat breument com a lloc d'afusellaments, i durant la postguerra la dictadura franquista hi va executar persones de manera sistemàtica.

La gran majoria dels executats van ser acusats del delicte de rebel·lió militar o adhesió a la rebel·lió militar, acusació que la dictadura solia fer servir per condemnar les persones que van defensar la República. Els afusellats al Camp de la Bota eren conduïts al cementiri de Montjuïc i enterrats al fossar de la Pedrera.