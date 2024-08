El Govern dota amb dos milions el pla per garantir l'ús del català al sistema de salut

El Departament de Salut ha publicat aquest dimecres el Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026, una de les mesures que el Govern de la Generalitat va presentar a l'inici de la legislatura, i que ha dotat amb un pressupost de dos milions. El seu objectiu general és fer del català "la llengua d'ús normal" al sistema públic de salut i garantir que qualsevol persona es pugui relacionar en aquesta llengua quan sigui atès.

El conseller de Salut en funcions, Manel Balcells, espera que el pla es mantingui i sigui "útil" els pròxims anys, tot i el previsible canvi de color de l'executiu. L'estratègia inclou propostes com desplegar la figura del referent lingüístic als centres sanitaris o impulsar cursos de català entre els sanitaris. El document d'unes 80 pàgines inclou 33 mesures que estan agrupades en quatre grans eixos, com detalla en una nota.

Un dels eixos té a veure amb les mesures organitzatives i jurídiques per sistematitzar la planificació lingüística a l'àmbit de la salut. Per exemple, inclou habilitar el departament perquè pugui emetre certificats d'acreditació oficials dels nivells de llengua catalana per als professionals del sistema sanitari i elaborar plans de gestió lingüística específics en centres i/o territoris de salut.

Un segon eix del pla del català a la salut és el de les mesures per a la millora del coneixement del català entre els professionals sanitaris. Principalment, contempla punts relacionats amb la formació i la capacitació lingüística del personal, com ara impulsar la formació o fomentar el Voluntariat per la llengua en l'àmbit sanitari, entre altres.

El tercer eix són mesures per garantir els drets lingüístics dels usuaris del sistema sanitari, amb mesures com revisar i millorar els protocols de comunicació amb els usuaris o impulsar els prospectes de medicaments en català. I el quart agrupa accions com promoure el llenguatge "planer, respectuós i inclusiu" en les relacions amb els usuaris del sistema de salut, així com vetllar per l'accessibilitat lingüística per a persones amb discapacitats.

🗣@salutcat presenta el Pla per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema públic de salut de Catalunya 2024-2026



👉 Dotat amb dos milions en tres anys, inclou 33 mesures https://t.co/0FUofAr91l — Govern de Catalunya (@govern) August 5, 2024

Mesures en marxa

D'entre les actuacions que ja s'han posat en marxa destaca la Instrucció que, a través del Servei Català de la Salut, va dictar al maig per preservar els drets lingüístics dels pacients i usuaris del sistema públic de salut. En aquest sentit, el Govern també ha creat el Programa temporal de suport a la implementació de les mesures per garantir el coneixement i l'ús del català en el sistema, que suposarà la contractació de vuit professionals que donaran suport al desplegament de les actuacions de formació de llengua catalana.

També destaca com a actuació rellevant l'oferta de cursos de formació gratuïta i en horari laboral per als professionals de la salut per millorar les competències en llengua catalana en l'atenció sanitària. Es tracta d'una formació virtual de 100 hores que en aquesta primera edició ha tingut 4.000 persones inscrites.