El Govern eliminarà per llei la cita prèvia obligatòria en els serveis públics

El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha anunciat que el Govern impulsarà "una norma amb rang de llei per posar fi a la cita prèvia obligatòria en els serveis públics" de Catalunya. Aquest requisit es va estendre arran de la pandèmia de la Covid-19 per fer qualsevol tràmit en la majoria d'ajuntaments, diputacions i la mateixa Generalitat.

"Ha arribat el moment de fer, de passar del diagnòstic a l'acció", ha subratllat el conseller en una roda de premsa aquest dilluns, que ha detallat que això s'emmarca dins del "pla de reforma i transformació de l'administració", una de les promeses del president de la Generalitat, Salvador Illa, quan va accedir al càrrec. Tot i això, es tracta d'una mesura que ja va anunciar l'anterior Executiu encapçalat per Pere Aragonès.

Dalmau ha lamentat que l'atenció pública amb cita obligatòria s'ha quedat després de la pandèmia, la qual cosa creu que ha fet que l'atenció presencial "hagi perdut qualitat", i ha apostat perquè tothom es pugui adreçar a l'administració pública i tingui una resposta immediata.

Termini: un any

La fi de la cita prèvia s'inclourà en la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2025. El termini màxim que es fixa el Govern de Salvador Illa per completar el procés és d'un any.

Alhora, la Generalitat vol impulsar un pla de xoc amb 17 accions urgents per millorar el sector públic, entre les quals la creació de 2.000 places de pràctiques remunerades per a joves estudiants per atraure talent del món universitari i per fer front a la renovació del personal públic, tenint en compte que

Pel que fa a la manera d'entrar al sector públic a través d'oposicions, Dalmau ha ressaltat que hi haurà mesures per posar al dia els mecanismes que els regeixen.

Dalmau és el responsable d'aquest pla, que té com a peça clau la creació d'una comissió d'experts dirigida per Carles Ramió, catedràtic de ciències socials i polítiques de la UPF.