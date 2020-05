El Govern espanyol aconsegueix un preacord amb els agents socials per estendre els ERTO fins al 30 de juny i vetar el repartiment de dividends

El Govern espanyol té intencions d'aprovar aquest divendres en el Consell de Ministres l'ampliació dels ERTO fins al 30 de juny, una bonificació a les empreses que treguin als seus treballadors dels ERTO i prohibir qualsevol ajuda a empreses que tinguin la seu social en un paradís fiscal.



Aquestes són algunes de les mesures sobre les quals aquest dijous es va aconseguir un principi d'acord entre patronal i sindicats en la seva negociació amb l'Executiu, encara que fonts del Ministeri de Treball asseguren que encara no està tancat. Les converses continuaran durant el matí del divendres, amb la vista posada en el Consell de Ministres extraordinari que tindrà lloc en aquesta jornada.

El Govern espanyol, la patronal i els sindicats s'han vist embarcats en una complexa negociació que va arrencar a les 13.00 hores, i que va quedar en suspens passades les 22.00

Des de la una del migdia la comissió tècnica entre agents socials i Govern van estar negociant la pròrroga de les mesures econòmiques i laborals aplicades durant l'estat d'alarma a fi d'ampliar-les, en una negociació que va ser més complexa que en altres ocasions.



De fet, la reunió no va acabar fins a les 22.00 hores, la qual cosa va fer suspendre la Mesa de Diàleg Social que estava prevista per a les 20.00 hores, en la qual anaven a participar la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño; la ministra de Treball, Yolanda Díaz; i el ministre d'Agricultura, Luis Planas; amb els màxims dirigents d'UGT, CCOO, CEOE i CEPYME.



En la reunió tècnica es va arribar a un principi d'acord que, bàsicament, contempla continuar mantenint els ERTO per causa de força major fins al 30 de juny en condicions semblants a les actuals. També l'Executiu estatal proposarà bonificar a les empreses que s'hagin acollit a un ERTO durant la crisi sanitària i vagin traient als seus treballadors gradualment d'aquests expedients durant la desescalada per a retornar-los les condicions laborals que tenien abans.

En concret, les empreses amb menys de 50 treballadors que hagin recorregut a un ERTO per força major entre març i abril podran beneficiar-se d'una reducció de quotes en relació amb els treballadors afectats del 100%; el 75% dels empleats en el cas de les empreses amb més de 50. Al maig aquests beneficis seran una mica menors; del 85% en el mes actual per a les més petites, del 60% per a les que tinguin més treballadors. Al juny, l'exempció per a les primeres serà del 60%, i del 45% per a les segones.

I també, després de moltes negociacions, finalment es va abordar l'opció de prohibir acollir-se als ERTO o a qualsevol ajuda a les empreses que tinguin la seva seu social en un paradís fiscal. Aquesta és una condició menys exigent de la que demanaven els agents socials, Unides Podem i la mateixa ministra de Treball, els qui pretenien augmentar la prohibició a altres vinculacions de les empreses amb aquests paradisos fiscals, com que tinguessin altres seus en aquests.

A més, el text contempla que les empreses que s'acullin a aquests beneficis no puguin repartir dividends a aquest exercici fiscal, tret que retornin les quotes a la Seguretat Social. Sí que podran fer-ho les empreses amb menys de 50 treballadors.



El Ministeri de Treball ultimava la mateixa nit del dijous les mesures acordades amb els agents socials, encara que les negociacions culminaran el divendres

Amb aquestes converses, el Ministeri de Treball estava ultimant la mateixa nit del dijous la concreció d'aquestes mesures que, a més, encara han d'aprovar-se per l'Executiva de la CEOE i pels consells federals d'UGT i CCOO, que han estat convocats en el matí d'aquest divendres. I això després de reprendre les converses.

Això pot fer difícil que totes aquestes mesures arribin a la taula del Consell de Ministres aquest divendres, encara que podrien aprovar-se algunes d'elles i unes altres quedar posposades fins al Consell de Ministres ordinari del dimarts.



No obstant això, l'Executiu té intenció d'aprovar les mesures que finalment resultin com més aviat millor perquè, a més, d'aquesta forma estaran de nou vinculades a la pròrroga de l'estat d'alarma que avui s'aprova en la reunió ministerial després d'haver rebut el vistiplau del Congrés dels Diputats, el dimecres.