El Govern espanyol aconsegueix sumar la patronal al pacte per estendre els ERTO

El Govern espanyol ha aconseguit segellar un acord amb els agents socials per a l'extensió dels ERTO fins al 31 de gener. Les patronals CEOE i Cepyme, que a la nit del dilluns es van despenjar del preacord entre l'Executiu i els sindicats, han acceptat sumar-se a aquest pacte, que es veurà plasmat en un reial decret llei que el Consell de Ministres aprovarà aquest mateix dimarts.



Després d'aconseguir un preacord amb els sindicats el dilluns, les negociacions han continuat durant la nit

L'Executiu estatal estava decidit a aprovar amb o sense acord la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) aquest dimarts, ja que la regulació que els vertebra està avui vigent fins al 30 de setembre. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha insistit en les últimes setmanes en què apurarien fins a l'últim minut per a tractar d'arribar a l'enteniment.



En un comunicat remès al caient de les 11.00 hores, la CEOE informa que el seu Comitè Executiu ha acceptat "per unanimitat" l'última proposta, després de les "intenses negociacions" que s'han estès "fins a primera hora del matí". Segons la patronal, el text "reflecteix un acord" en el qual totes les empreses que han vist la seva activitat afectada per la covid-19 "se senten representades".



És el sisè acord aconseguit pel Ministeri de Treball i Economia Social en el marc del diàleg social, si bé en aquesta taula de diàleg també ha participat el Ministeri de Seguretat Social i Inclusió.



Sordo: "És una regulació molt favorable per als treballadors"

Per part seva, després de conèixer-se que el pacte en el diàleg social és definitiu, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha celebrat que aquest dimarts s'aprovi una regulació "molt favorable per a treballadors i treballadores", que permetrà que aquesta crisi "no es tradueixi en una destrucció massiva d'ocupació"; "Per primera vegada l'economia cau molt més que l'ocupació", abundava.



En declaracions remeses als mitjans de comunicació, Sordo ha celebrat que les prestacions per als qui porten més de sis mesos en ERTO es mantinguin en el 70%, i no baixin fins al 50%; que el reial decret reforci "el compromís de manteniment de l'ocupació" -les empreses seguiran sense poder acomiadar als qui hagin estat en ERTO en un període de sis mesos-; que introdueixi una prestació extraordinària per a fixos discontinus, i que no es consumeixi temps de la prestació per desocupació mentre es cobra un ERTO.



La direcció de la UGT també va subscriure l'acord aconseguit la nit del dilluns amb el Ministeri de Treball, i es felicita del canvi de criteri de la patronal, ja que consideraven important que se sumessin a aquest pacte.