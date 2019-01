El govern espanyol aprova avui els Pressupostos, convençut que tindrà suports

Aquest divendres, finalment, el Consell de Ministres aprovarà el projecte de llei pels Pressupostos Generals de l'Estat per a 2019, amb la incertesa que no només no puguin tenir el suport del Congrés, sinó que siguin retornats al govern espanyol en menys d'un mes per no superar el debat de les esmenes a la totalitat que, almenys PP i Ciutadans, és previsible que presentin.



Malgrat tot, en l'Executiu i, en concret, en la persona de Pedro Sánchez, hi ha un ambient d'optimisme que no només se superarà el tràmit plenari perquè puguin tramitar-se, sinó que s'aconseguiran aprovar a l'abril uns nous Comptes de l'Estat per a aquest any.



Ningú explica clarament els motius d'aquest optimisme del Govern, que algunes fonts atribueixen a un acord secret ja aconseguit entre l'Executiu i els partits independentistes que són claus perquè s'aprovin els Pressupostos (PDeCAT i ERC) i que es coneixerà en el seu degut moment.

No obstant això, altres fonts de l'Executiu apunten que no hi ha res sota les catifes, però sí unes intenses negociacions amb PDeCAT i ERC que, a poc a poc, sembla que van fructificant i que poden fer canviar el seu anunciat vot en contra.



Des del PDeCAT, algunes fonts asseguren que hi haurà llum verda a la tramitació dels Comptes de l'Estat, però continuen demanant "un mínim gest" de Sánchez per a argumentar el seu canvi de postura. No obstant això, tot apunta que el partit de Puigdemont mantindrà la incertesa fins a l'últim moment i es dóna per fet que seguiran les amenaces des de la Generalitat.



També sembla que s'estan reconduint les relacions amb ERC, i que hi ha bona entesa amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonés, que està sent molt pragmàtic en les converses que està mantenint amb l'Executiu, sense condicionar-les al judici del "procés".



Des del Govern no es vol parlar de gestos específics amb Catalunya i que creïn greuges en altres comunitats autònomes. Per això, defensen que els Pressupostos tal com estan elaborats són "molt positius" per a Catalunya en tots els aspectes, especialment en el capítol d'inversions.



No obstant això, algunes fonts apunten que l'executiu espanyol té guardada una partida econòmica important per a negociar amb els partits catalans si els Comptes de l'Estat es tramiten finalment a la Cambra Baixa.



A Sánchez, segons diversos membres de l'Executiva, va defensar amb una seguretat aclaparadora en l'Executiva Federal del PSOE del passat dilluns que hi haurà Pressuposats Generals per a 2019, encara que no va avançar cap pista de com aconseguirà els suports que necessita.

Diputats i senadors, amb la ministra



No obstant això, l'Executiu intentarà ampliar la banda de negociació i vol mantenir trobades amb PP i Ciutadans, almenys, per a posar en evidència que la postura de totes dues formacions polítiques obeeix a motius partidistes, que posen per sobre dels interessos dels ciutadans i de les comunitats autònomes que, segons el Govern, sortirien molt beneficiades si s'aprovessin uns nous Pressupostos.



El PSOE ja va anunciar una campanya en aquest sentit, i vol implicar a tot el partit. De fet, per al mateix dilluns s'ha convocat una reunió conjunta de diputats i senadors amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per a explicar-los detalladament els Pressupostos.

L'objectiu és que els diputats i senadors facin d'altaveu en els seus respectius territoris, de les "bondats" que contemplen els nous Comptes de l'Estat i dels avantatges que suposarien no continuar prorrogant els Pressupostos de Mariano Rajoy.



Tot i l'optimisme regnant a l'Executiu, al Grup Socialista i al PSOE, no manca la preocupació perquè finalment siguin retornats els Comptes de l'Estat amb gairebé any i mig pel final de la legislatura. Del que s'està més segur és que si passen el tràmit del debat a la totalitat, és més probable que s'aprovin els Pressupostos finalment, ja que mai ha passat en l'etapa democràtica que decaiguin els Comptes de l'Estat una vegada que s'estan negociant al Congrés.