El Govern espanyol aprova el decret anticrisi però ajorna l'impost a les elèctriques fins al gener del 2023

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dissabte la pròrroga del decret anticrisi després d'un acord sobre la botzina (assolit aquest mateix matí) entre el PSOE i Unidas Podemos. Les mesures que conté la norma s'estendran fins a finals d'any, com ja s'ha avançat des de l'Executiu aquesta setmana.



El Govern espanyol finalment ha aprovat el decret anticrisi però ajorna l'impost a les elèctriques fins al gener del 2023. La norma conté una reducció del 50% de l'abonament transport estatal i un 30% de l'autonòmic, i un xec de 200 euros per a autònoms, aturats i persones amb baixos ingressos. L'impost a les elèctriques es tramitarà com a proposició de llei conjunta de PSOE i Unides Podem.



