El Govern espanyol aprova l'ingrés mínim: es podrà demanar des del 15 de juny i es cobrarà retroactivament des del dia 1

L'ingrés mínim vital ja és una realitat. El Govern espanyol de coalició ha aprovat aquest divendres en un Consell de Ministres aquesta prestació, que es podrà sol·licitar a partir del 15 de juny. El vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha explicat que, des d'aquest moment, i fins al 15 de setembre, les llars que compleixin els requisits podran cobrar aquesta prestació amb caràcter retroactiu, a comptar des de l'1 de juny.



"Avui neix un nou dret social a Espanya", ha afirmat el vicepresident segon, Pablo Iglesias, en la roda de premsa posterior a Consell de Ministres. Amb al·lusions a l'informe del relator especial sobre la pobresa extrema i els drets humans de l'ONU, Philip Alston, Iglesias ha recordat que, abans de la pandèmia, Espanya ja era el tercer país d'Europa amb major pobresa infantil. Després de l'emergència del coronavirus, l'ingrés mínim vital, una de les mesures estrella del Govern de coalició, "es va convertir en necessitat absolutament urgent". "No hi ha llibertat si no s'arriba a final de mes", ha incidit.



Per la seva banda, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, s'ha referit a aquesta prestació com l'"instrument més potent que existeix" per reduir la pobresa extrema. Escrivá ha destacat que l'ingrés mínim és una prestació dinàmica i no estàtica, i que serà reeixida si aconsegueix la inclusió de les llars que es beneficiïn d'ella.

"És el major avanç en drets socials a Espanya, almenys des de l'aprovació de la llei de dependència, el 2005", segons Iglesias

"Marcarà un abans i un després en com es fan les polítiques públiques a Espanya", ha dit Escrivà; "És el major avanç en drets socials a Espanya, almenys des de l'aprovació de la llei de dependència, el 2005", ha apuntat Iglesias.



La prestació estableix un llindar de renda per a tots els ciutadans i ciutadanes espanyols, un sòl de 462 euros per cada llar d'un adult sol. Qualsevol ciutadà que no arribi a aquest llindar pot reclamar aquesta prestació, que es veurà incrementada en 139 euros per cada infant a càrrec, 100 euros per adult, fins a un màxim de 1.015 euros al mes.



Serà compatible amb altres ingressos laborals, i trobar una feina no suposarà la pèrdua de 100% de la prestació, per evitar la "trampa de la pobresa".