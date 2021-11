El Govern espanyol aprova posar la tercera dosi als més grans de 60 anys i als professionals sanitaris

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimecres que se subministrarà la tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus a tota la franja de població que estigui per sobre dels 60 anys, així com a tots els treballadors sanitaris i sociosanitaris. Aquesta mesura es pren després dels preocupants índexs de contagis de les darreres setmanes.

Sánchez ha informat d'aquest acord a la roda de premsa que ha ofert a Ankara amb el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Es tracta d'una aposta, segons ha dit, per "continuar amb la vacunació sense pausa" davant del repunt recent de casos.



La proposta ara s'elevarà a la Comissió de Salut Pública i la seva aplicació es durà a terme de manera coordinada amb les comunitats autònomes per continuar avançant en la protecció dels col·lectius. Segons Sánchez, és clau "continuar amb l'estratègia de vacunació tan reeixida amb tota humilitat i amb tota prudència".



Per Sánchez, cal fixar l'atenció en el percentatge d'ocupació hospitalària i les unitats de cures intensives i Espanya ha dit que presenta bons índexs. A tot just un mes per al començament del Nadal, amb l'augment dels contactes que això suposa, les autoritats sanitàries estan ultimant els seus plans de prevenció per aplacar el creixement de la pandèmia.