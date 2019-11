L’endemà que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias segellessin el preacord de PSOE i Unidas Podemos per formar el govern espanyol, tant Quim Torra com Pere Aragonès han coincidit a reclamar-los una “taula de negociació” per abordar el conflicte polític català. El president de la Generalitat ho ha fet al ple del Parlament, mentre que el número dos de l’executiu ho ha verbalitzat una estona abans en una entrevista a Catalunya Ràdio. En concret, el també coordinador nacional d’ERC, ha explicat que la seva formació no ha rebut cap trucada per part del PSOE o Unidas Podemos -tot i que el seu vot pot ser decisiu per desencallar la investidura- i ha afegit “quan ho facin, els plantejarem que cal una sortida política. [...] No és un conflicte de convivència entre catalans”. L’eventual suport a la investidura de Sánchez dependrà que el president espanyol en funcions es comprometi a crear una “taula de negociació política entre iguals”.



Aragonès ha subratllat que el que hi ha és “un conflicte entre Catalunya i l'Estat" i que ha de ser "en aquest escenari" en què es produeixi la negociació. "El resultat haurà de ser avalat per una àmplia majoria de catalans i ha de tenir garanties jurídiques que no es canviarà de manera unilateral", ha recalcat. Dit això, ha deixat clar que la posició dels republicans de cara a la investidura "no serà la mateixa que al juliol", perquè, ha recalcat, "han passat moltes coses". "Ens mantenim en el no i esperem que es moguin. No es pot demanar confiança cega”.



"El marge per a la confiança s'ha esgotat els últims mesos i ara hem de ser molt exigents, sense la taula de diàleg no podrem facilitar cap govern espanyol", ha rematat el dirigent republicà. La prioritat d’ERC és aconseguir un “referèndum acordat i reconegut internacional”, si bé el vicepresident de la Generalitat admet que aconseguir-lo ara “és molt difícil”. De fet, a la ponència política que Esquerra votarà al seu congrés, convocat pel 21 de desembre, es planteja dues opcions més per aconseguir un referèndum: una seria forçar-lo a través de la mobilització permanent i l’altra optar novament per la via unilateral.



Pel que fa a Torra, el president del Govern ha emplaçat a PSOE i Podemos a explicar quina és la seva proposta per resoldre el conflicte amb Catalunya. En resposta a preguntes dels comuns i del PSC ha lamentat que el document del preacord parli d’un problema de “convivència”, i ha afegit que “no li agrada la música” del que s’hi diu, perquè es limita a parlar d’un “diàleg” intern i no d’un entre el Govern i l’Estat. Finalment, ha reclamat als dos signants del preacord que abordin la qüestió en una taula de diàleg amb la presència dels partits independentistes i en la que aquests puguin defensar la seva proposta de resolució al conflicte, és a dir, el referèndum.