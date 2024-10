El Govern espanyol assenyala Mazón com el responsable d'activar les alertes per la Dana

La DANA ha causat estralls, una vegada més, al País Valencià, on les pluges torrencials han desbordat rius, han inundat vies i han provocat desenes de morts. Els primers avisos que auguraven situacions d'una climatologia extrema es remunten al diumenge. L'alerta a la població, però, es va enviar vuit hores després que la pluja comencés a desbordar barrancs. En aquest sentit, l'Executiu espanyol ha reaccionat a "informacions errònies" que l'assenyalen per la manca de previsió de la dana.

El Ministeri de l'Interior ha assenyalat el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, com el responsable d'activar les alertes per la Dana. En un comunicat ha recordat que la responsabilitat d'activar i gestionar els plans territorials de Protecció Civil recau exclusivament en les comunitats autònomes. La CUP ha demanat la dimissió del president de la Generalitat valenciana i el seu govern.

En aquest marc, Interior recorda que en cas de risc natural que pugui afectar la població, infraestructures o el patrimoni cultural, els organismes competents emeten avisos a les autoritats de Protecció Civil autonòmiques, que avaluen els riscos i prenen les mesures corresponents segons les disposicions de la llei.

El comunicat destaca que en el cas que els recursos autonòmics siguin insuficients, les autoritats de protecció civil autonòmiques poden sol·licitar el suport de l'Estat, com ara la Unitat Militar d'Emergències (UME), a través de la Direcció General de Protecció Civil i Emergències.

La CUP demana la dimissió de Mazón

El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha demanat la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i del conjunt del seu govern per ser els "principals responsables" de les conseqüències humanes de la dana.

Segons ha apuntat, la gestió del PP ha estat "negligent" i no només es tracta d'un desastre natural i humà sinó també d'un "desastre polític amb responsables concrets". En aquest sentit, Casadevall ha criticat que Mazón eliminés la Unitat Valenciana d'Emergències. Una decisió que, segons la CUP, ha comportat "manca d'efectius". El temporal dana ha deixat com a mínim 95 morts, 92 dels quals al País Valencià.

Així mateix, ha carregat contra les empreses "que van obligar els treballadors a mantenir-se als llocs de treball malgrat el temporal". Segons ha dit, s'han prioritzat beneficis econòmics per davant de la seguretat de la gent.

Mazón anuncia un paquet d'ajudes de 250 milions

Mazón ha anunciat un paquet d'ajudes de 250 milions pels damnificats per la dana al País Valencià. Ho ha dit en una compareixença de premsa en què ha indicat que el ple del Consell aprovarà un decret en aquesta direcció dimarts vinent. Ha detallat que aquesta és una xifra "inicial i ampliable" i que les ajudes seran "directes, exprés i sense burocràcia", com ja es va fer amb l'incendi de l'edifici del Campanar de València.

Seran d'un mínim de 6.000 euros per afectat i totalment compatibles amb les que impulsin d'altres administracions. Per la seva banda, la Diputació de Valencia destinarà 25 milions per arreglar carreteres i ponts devastats.

El president ha afegit que també s'impulsarà un paquet d'ajudes socials dissenyat per a persones dependents o que es trobin en situació d'alta vulnerabilitat. També ha informat que els duplicats de documents d'identitat seran gratuïts i ha explicat que es posarà en marxa una targeta de transport també gratuïta per a tots els afectats.