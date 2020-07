El Govern espanyol blinda la lluna de mel dels reis i la deixa fora de la Llei de Transparència

La transparència de la Casa Reial té els seus límits. Així ho ha deixat clar la Secretaria General de Presidència del Govern espanyol en una resposta enviada a Públic amb relació a una petició d'informació sobre les despeses derivades de la lluna de mel dels reis, formulada precisament de forma oficial via Llei de Transparència. L'Executiu no ha admès a tràmit la sol·licitud d'aquest diari.



L'escàndol va saltar el passat 21 de juny. Aquest dia, el diari britànic The Telegraph va revelar que l'empresari Josep Cusí, amic de Joan Carles I, havia pagat 269.000 dels 467.000 dòlars que va costar el viatge de Letizia Ortiz i Felip de Borbó després de contraure matrimoni el 2004. La resta va ser abonada per l'ara rei emèrit, segons aquest mateix diari.



En la crònica figuraven detalls sobre els països visitats pels aleshores prínceps, que es registraven sota el pseudònim de "senyor i senyora Smith". Jordània, Cambodja, Fiji, Samoa, els EUA i Mèxic van ser els països visitats durant aquella lluna de mel.

The Telegraph va explicar llavors que la Casa Reial no havia volgut fer declaracions -ni aclariments- sobre aquest assumpte. L'endemà, Públic va registrar una sol·licitud oficial d'informació a través del portal de Transparència de l'Administració General de l'Estat. En concret, aquest diari va formular una petició de dades sobre "el viatge de lluna de mel" de Letizia Ortiz i Felip de Borbó "després de contraure matrimoni".



En la sol·licitud formal, Públic va requerir les "despeses detallades de la lluna de mel", així com informació sobre "com van ser cobertes aquestes despeses" i el trajecte realitzat pels nuvis. Tal com estableix la Llei de Transparència, l'Administració tenia un mes de termini per respondre a aquesta sol·licitud.

No admesa a tràmit

La resolució va arribar el dia 20 de juliol a última hora de la tarda i provenia de la Secretaria General de la Presidència del Govern espanyol, encarregada segons aquesta mateixa llei de "tramitar el procediment mitjançant el qual se sol·liciti l'accés a la informació que estigui en poder de la Casa de Sa Majestat el Rei ". En aquest cas, el tràmit s'ha tancat sense respondre a la informació requerida.



Segons consta en aquest document, el Govern estatal ha decidit "no admetre a tràmit" aquesta sol·licitud, argumentant que la qüestió plantejada sobre les despeses de la lluna de mel "no es troba dins de l'àmbit subjectiu ni objectiu d'aplicació" de la Llei de Transparència. Assenyala que, segons aquesta norma, la Casa Reial ha d'informar sobre les activitats "subjectes a dret administratiu".



La secretaria general de Presidència cita en concret la "informació institucional, organitzativa i de planificació", així com aquella "de rellevància jurídica" o també "econòmica, pressupostària i estadística". Subratlla a més que la llei l'obliga la Casa Reial a "proporcionar informació en resposta a sol·licituds d'accés sobre personal, administració i gestió patrimonial", aspectes en els quals tampoc situa les despeses de la lluna de mel.