Retornar a la declaració de Pedralbes del 20 de desembre de 2018 pot ser la clau per desencallar la investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol, gràcies al suport o, almenys l’abstenció, d’ERC o Junts per Catalunya. Tant ERC com JxCat han subratllat que en aquests moments votarien no a la investidura del líder del PSOE, sobretot després de comprovar com el preacord entre els socialistes i Unidas Podemos titlla el conflicte polític català de “problema de convivència” i limita les possibles solucions a les que càpiguen “dins de la Constitució”.



Ara bé, dimecres tant el president del Govern, Quim Torra, com el vicepresident, Pere Aragonès, van reclamar una taula de negociació per plantejar-se canviar el vot sobre Sánchez. Aragonès, coordinador nacional d’ERC, ha insistit avui en una entrevista a Onda Cero en la possibilitat de canviar el sentit del seu vot si s’articula aquesta taula. I també avui la presidenta de la Diputació de Barcelona i pes pesant del PSC, Núria Marín, ha assegurat que la declaració de Pedralbes “podria ser un punt de partida per avançar” cap a un acord que faci president Sánchez.



La declaració de Pedralbes és el comunicat conjunt que el 20 de desembre de 2018 van signar els governs espanyol i català després de la reunió que Pedro Sánchez i Quim Torra van celebrar al Palau de Pedralbes. El text, molt breu, especificava que “[els dos governs] coincideixen en l'existència d'un conflicte sobre el futur de Catalunya. Tot i que mantenen diferències notables sobre el seu origen, naturalesa, o les seves vies de resolució, comparteixen, per sobre de tot, la seva aposta pel diàleg efectiu que vehiculi una proposta política que compti amb un ampli suport en la societat catalana. Per això, i amb l'objectiu de garantir una solució, han de seguir produint-se els espais de diàleg que permetin atendre les necessitats de la societat i avançar en una resposta democràtica a les demandes de la ciutadania de Catalunya, en el marc de la seguretat jurídica. La via del diàleg requerirà de l'esforç de totes les institucions, dels actors polítics i de la ciutadania. Ambdós governs es comprometen a treballar per fer-lo possible”.



La cimera contemplava l’articulació de dos espais de diàleg, una taula de partits i una taula institucional, que reunís els dos governs a través de la comissió bilateral estat – Generalitat. En aquell moment, Sánchez i el PSOE admetien l’existència d’un “conflicte polític” a Catalunya, i no el consideraven un “problema de convivència” com van repetir insistentment durant la recent campanya electoral.



A l’espera de comprovar com avancen les converses que arrenquen aquest dijous amb la reunió entre Sánchez i el líder d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha arribat el primer missatge des de les files socialistes que aposta per tornar a Pedralbes. L’ha protagonitzat Núria Marín, que a banda de presidir la Diputació de Barcelona és l’alcaldessa de la segona ciutat de Catalunya, l’Hospitalet de Llobregat. En una entrevista a la Ser, Marín ha manifestat que, si les parts "hi estan d'acord", el text de Pedralbes podria ser un punt per avançar. Per tant, implícitament Marín ha posat damunt la taula que el que hi ha Catalunya és un conflicte polític, un reconeixement imprescindible per buscar-hi vies de solució.