El Govern espanyol declararà com a zona catastròfica tots els territoris que han estat assolats pels grans incendis

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que el Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la declaració com a "zona catastròfica els territoris assolats pels grans incendis d'aquest any".

Sánchez ha fet l'anunci en la visita a les zones afectades per l'incendi forestal de Bejís (Castelló), amb el president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska. El president del Govern estat ha posat èmfasi que els grans incendis que han assolat Espanya aquest estiu han afectat més de 223.000 hectàrees de terreny i han deixat més de 270.000 persones desallotjades.

El també líder del PSOE també s'ha referit al succés del tren de Bejís, on diverses persones van quedar ferides per baixar del comboi detingut a la zona de l'incendi. Sánchez ha demanat que no es faci servir aquest succés "com un element de confrontació partidista".

També ha reafirmat que tot el que ha passat està sent objecte d'una investigació judicial i el Govern central actuarà "amb la màxima responsabilitat i amb absoluta transparència, com sempre ha fet".



La superfície cremada el 2022 pels incendis a Espanya multiplica per quatre la mitjana de l'última dècada i supera el rècord que ostentava l'any 2012 com el de més hectàrees calcinades.