El Govern espanyol detalla els sectors que considera essencials i no podran parar per la crisi del coronavirus

El Govern espanyol ha aprovat aquest diumenge en Consell de Ministres extraordinari el reial decret llei 10/2020, pel qual es regula el permís extraordinari anunciat aquest dissabte pel cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, en una nova volta de rosca per a lluitar contra l'emergència del coronavirus.



En el text, al qual ha accedit Públic, es detalla la relació de sectors per als treballadors dels quals no serà possible acollir-se a aquest permís, per ser considerats pertanyents a sectors essencials.

Els treballadors en ERTE, en permís de maternitat o paternitat o baixa no podran acollir-se a aquest permís

La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha detallat a més que aquests permisos no estaran disponibles per a treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTE), els qui estiguin de baixa mèdica o en situació d'incapacitat, de permís de maternitat o paternitat, ni tampoc per als qui estiguin fent teletreball. Díaz ha comparegut aquest diumenge en la roda de premsa telemàtica posterior al Consell de Ministres, acompanyada per la ministra portaveu, María Jesús Montero. Ha defensat la necessitat d'aquest enduriment del confinament decretat amb la declaració de l'estat d'alarma, i ha explicat que l'objectiu és assolir "una mobilitat absolutament reduïda", aconseguint que en dies feiners sigui similar als diumenges.

Les persones i sectors que no es podran acollir a aquest permís seran les següents, segons consta en el reial decret:



1. Els treballadors en les activitats que hagin de continuar realitzant-se a l'empara del decret pel qual es va declarar l'estat d'alarma, i de "la normativa aprovada per l'Autoritat Competent i les Autoritats Competents Delegades".



2. Els qui participen en la "cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de béns i serveis de primera necessitat. Això inclou "aliments, begudes, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut". Detalla que la distribució ha de garantir-se "des de l'origen fins a la destinació final".

3. Els treballadors dels sectors d'hostaleria i restauració que compten amb serveis de lliurament a domicili.



4. Els treballadors de totes les activitats productives del sector industrial manufacturer: sector químic; els sectors de fabricació de medicaments i farmàcia; el sector de l'alimentació i begudes; els subsectors del tèxtil, el vidre, el tabac; els productors de béns d'equip i els sectors de la cadena de valor de fabricació de tota mena de tecnologia sanitària; els sectors de producció de pasta, paper, cartró o cel·lulosa, i els qui els ofereixin "els subministraments, equips, materials, matèries primeres o serveis professionals necessaris".

5. Les persones treballadores en el sector dels serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que segueixin en els seus llocs des de la declaració de l'estat d'alarma. També les que hagin d'assegurar "el manteniment dels mitjans emprats per a això".



6. Els professionals de les Forces i Cossos de Seguretat, el personal que presta serveis en Institucions Penitenciàries i el personal dels serveis de protecció

civil, salvament i extinció d'incendis, així com trànsit i seguretat viària.



7. Tots els treballadors de les Forces Armades.

8. Els treballadors d'empreses de seguretat privada que presten serveis

de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, però també "aquells que resulti necessari utilitzar per a l'acompliment de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població".



9. Les persones treballadores dels centres, serveis i establiments sanitaris, les que atenguin gent gran, persones dependents o persones amb discapacitat. També les que treballin en empreses, entitats i centres de recerca en els quals s'estiguin desenvolupant projectes relacionats amb la Covid-19 i altres malalties que impliquin assajos clínics i proves de concepte. S'inclouen els animalaris associats i els prestadors de serveis i subministraments.

10.Les treballadors i treballadors de la llar i cuidadores (previsiblement aviat veuran aprovada una prestació específica).



11. Els treballadors que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, també en la seva impressió o distribució.



12. Els treballadors d'empreses de serveis financers i d'assegurances.

13. Els treballadors de la indústria electrointensiva, siderúrgica i alts forns i mineria. També els qui treballin en la producció i subministrament de serveis de calefacció o aire condicionat "de forma centralitzada per a múltiples centres de consum".



14. Els treballadors d'empreses que fabriquin bateries de plom, així com "qualsevol altre material necessari per a la prestació de serveis sanitaris".



15. Les persones que treballen en plantes amb cicle de producció continu o la interrupció de la qual pugui ocasionar danys greus, sigui en la pròpia instal·lació o generant perill d'accidents.

16. Les persones treballadores de la indústria aeroespacial i de defensa,

així com "altres activitats d'importància estratègica per a l'economia

nacional".



17. Els treballadors de les empreses de telecomunicacions i de serveis informàtics essencials. En les entitats pertanyents al Sector Públic, a més, "tindran la consideració de serveis informàtics essencials aquells que resultin imprescindibles per a l'adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament del treball no presencial dels empleats públics".



18. Les persones treballadores en matèria de serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

19. Els treballadors que prestin serveis en activitats necessàries per a la "gestió i abonament de les prestacions públiques, subsidis i ajudes legal i reglamentàriament establertes i el funcionament del Sistema de la Seguretat Social".



20. Els treballadors que prestin serveis en "gestories administratives i de graduats socials, assessories, despatxos professionals, serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals i, en general, aquelles dedicades a l'activitat d'assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral o a la defensa dels interessos de les persones consumidores".



21. Els treballadors al servei de les notaries i registres "per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública".

22. Les autoritats civils responsables de la salut pública i els empleats que prestin serveis en aquest àmbit, així com aquells altres relacionats directa o indirectament amb la gestió de l'emergència sanitària.



23. Els treballadors dels serveis funeraris, també de la construcció de nínxols i altres activitats connexes.



24. Els treballadors que prestin serveis de neteja, manteniment i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, però també de residus sòlids urbans, recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i retirada d'animals morts.

25. Les persones treballadores en els Centres d'Acolliment a Refugiats i en els Centres d'Estada Temporal d'Immigrants, així com en les entitats "públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d'Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l'Atenció Humanitària".



26. Els qui participin en la prestació de serveis que hagin estat declarats o es puguin declarar essencials per l'Autoritat competent a l'empara del reial decret de l'estat d'alarma.



27. Els operadors designats per l'Estat per a prestar el servei postal universal, la qual cosa inclou els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament.

28. Els treballadors en gestió i explotació d'autopistes de peatge, incloses les estacions i àrees de servei que es trobin en aquestes.



29. Les persones treballadores en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.



30. Els treballadors dedicats a la provisió de serveis meteorològics "inclosos els serveis de manteniment i vigilància, control de processos operatius vinculats als serveis meteorològics, processos de predicció meteorològica i procés d'observació aeronàutica i observació/predicció a defensa".

31. A més, "tindran la consideració de servei essencial" la prestació de serveis

a les Administracions Públiques, quan això sigui imprescindible, "per a garantir el funcionament bàsic dels serveis públics".



32. Els treballadors que prestin serveis presencials imprescindibles per al

despatx duaner, "els de vigilància duanera i els realitzats per a l'acompliment

dels serveis crítics necessaris per a l'aplicació del sistema tributari".



33. Els treballadors que presten serveis en sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, "com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris".

34. Les persones treballadores que presten serveis en operadors logístics i indústries tèxtils o unes altres, dedicades o reconvertides a la fabricació o importació de material sanitari.



35. Els qui treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.



36. A les persones que prestin els serveis mínims necessaris per al manteniment i conservació de les instal·lacions que paralitzin la seva activitat durant aquest període.

37. Els treballadors que ja estiguin prestant serveis a distància, "excepte pacte en contra entre l'ocupador i la representació legal de les persones treballadores a través de la negociació col·lectiva o, en absència d'aquesta representació, les pròpies persones treballadores".



38. Les persones treballadores que es trobin en situació d'incapacitat temporal en els dies de vigència del permís, així com aquelles altres el contracte de les quals "estigui suspès per altres causes legalment previstes".



39. A més, tindran consideració de servei essencial l'activitat sindical i patronal per a donar servei a empreses i persones treballadores.



40. Finalment, el reial decret recull com a excepcions les activitats realitzades per empreses "dirigides a salvaguardar la seguretat de les persones i el medi ambient, la sanitat animal, la seguretat de les mines, prevenció i extinció d'incendis, així com les dirigides a la cerca i rescat de persones."