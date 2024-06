El Govern espanyol eliminarà l'IVA de l'oli d'oliva a partir de l'1 de juliol

El Govern espanyol reduirà l'IVA de l'oli d'oliva al 0% a partir de l'1 de juliol i l'inclourà en el grup de béns de primera necessitat on apliquen el tipus superreduït. El Ministeri d'Hisenda aprovarà dimarts que ve la reducció de l'impost. L'objectiu de la mesura, apunten des de l'Executiu, és protegir i incentivar el consum d'oli i reduir-ne el preu en un moment marcat per la sequera que pateix el camp espanyol.

Actualment, aquest producte bàsic de la dieta mediterrània ja gaudia d'una rebaixa de l'IVA al 5%. Amb la reducció al zero l'oli s'uneix a altres productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o les verdures, categoria que tindrà de manera permanent.

El passat mes de gener Junts va pactar amb el PSOE aquesta rebaixa de l'IVA de l'oli juntament amb altres mesures com ara la delegació de les competències sobre immigració a la Generalitat i la publicació de les balances fiscals. Tot plegat, a canvi de facilitar l'aprovació dels tres primers decrets llei del Govern espanyol.

El litre d'oli ha passat de costar 3-4 euros a 8-10 euros

La decisió sobre l'oli d'oliva arriba després que la setmana passada el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciés també la voluntat prorrogar la rebaixa de l'IVA vigent en alguns aliments bàsics, que caducava el 30 de juny. "Hem de plantejar-ho al Congrés. Aquest és un govern amb minoria parlamentària, però l'evolució dels preus dels aliments continua alta i, per tant, hem de fer aquest esforç, que és enorme per les arques públiques", va explicar.

En el cas concret de l'oli d'oliva ha experimentat una pujada molt dràstica els darrers anys, passant dels 3-4 euros per litre als 8-10 euros. L'origen d'aquest increment es deu, en gran manera, a la caiguda de la producció per la sequera o l'increment de preus agrícoles causat per la guerra d'Ucraïna, un dels principals productors mundials d'altres greixos com l'oli de gira-sol. En el cas català, productors rellevants com la Denominació d'Origen Protegida Siurana ja avisava l'any passat que el preu de l'oli podria continuar pujant a causa de l'escassa producció d'olives.