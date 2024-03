El Govern espanyol endarrereix el topall als lloguers, que havia d'entrar en vigor dimecres

El Ministeri d'Habitatge ha decidit endarrerir com a mínim fins divendres el topall als lloguers, que havia d'entrar en vigor aquest dimecres amb la publicació dels índex de referència del preu del lloguer i el llistat dels 140 municipis catalans declarats "tensionades" pel que fa a l'accés a l'habitatge. Però per donar temps a resoldre consultes ciutadanes o d'institucions, no serà fins divendres, com a mínim, que entrarà en vigor, quan es publiqui al BOE.

Aquest dimarts finalitzava el termini de consulta pública sobre aquest índex i, segons justifica el Ministeri, legalment cal habilitar 24 hores extra per respondre a tots els dubtes plantejats per ciutadans i institucions i esperar aquelles consultes que hagin entrat en registres que no són els del mateix ministeri, com per exemple les que hagin entrat via comunitats autònomes.

Així mateix, el Govern espanyol recorda que un cop es publiqui l'índex de manera oficial Catalunya podrà tramitar la declaració de les zones tensionades. De moment, la Generalitat és l'únic govern autonòmic que fins ara ha sol·licitat la seva aplicació.

El topall beneficia 6,2 milions de persones

El passat mes de juny, el Govern va ampliar de 60 a 140 municipis on aplicar aquests índex i on resideixen 6,2 milions de persones i 80% del total de la població catalana, incloent gran part de l'àmbit metropolità de Barcelona -Badalona, Esplugues de Llobregat i Hospitalet de Llobregat-, les quatre capitals catalanes -Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida-, zones costaneres -Pineda de Mar, Salou, Palafrugell, Palamós, entre d'altres- i pobles de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Solsona o Torelló, entre d'altres.



Des del primer moment, la mesura va aixecar les crítiques del sector immobiliari, com per exemple els API i els promotors, que sostenen que la limitació del preu del lloguer no ajudarà a rebaixar els imports de les rendes i traurà habitatge del mercat, que passarà al de venda. La conseqüència, afegeixen, serà que els lloguers s'encariran encara més.

Les entitats a favor del dret a l'habitatge, com el Sindicat de Llogateres, en canvi, van celebrar l'entrada en vigor del topall, que ara s'ha posposat.