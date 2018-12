El govern espanyol enviarà un mínim de 1.100 policies i guàrdies civils a Barcelona per blindar el 21-D

El desplegament policial que hi haurà a Barcelona el proper divendres, 21 de desembre, serà notable. A banda del dispositiu dels Mossos d'Esquadra, hi haurà almenys 1.100 policies i guàrdies civils, segons ha informat aquest dijous l'agència Efe. El dispositiu encara no s'ha tancat i està subjecte a possibles canvis en funció, però ja hi ha preparats vuit grups d'Unitats d'Intervenció Policial (UIP) i quatre més d'Unitats de Prevenció i Resposta (UPR) de la Policia Nacional, que arribaran de diferents ciutats espanyoles. També es desplaçaran a Barcelona 500 guàrdies civils.



La dada s'ha conegut el mateix dia que ha aparegut un nou element de polèmica al voltant del consell de ministres que el govern espanyol celebrarà el 21 de desembre a la Llotja de Mar de Barcelona. L'elecció de l'escenari, que va conèixer-se dimarts, és precisament el que genera un nou punt de tensió. La raó és que els Mossos d'Esquadra van desaconsellar fer la reunió de l'Executiu de Sánchez a la Llotja de Mar per raons tècniques, segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, en declaracions a Onda Cero.



Dimarts va celebrar-se una reunió a la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, que lidera Teresa Cunillera, per abordar les mesures de seguretat al voltant del consell de ministres, atès que ja s'han anunciat mobilitzacions dels CDR o l'ANC, entre d'altres col·lectius. En la reunió els Mossos haurien alertat que l'elecció de la Llotja de Mar "tindria més afectacions en la mobilitat i en la normalitat del dia a dia", bàsicament perquè està molt a prop de vies de comunicació importants com la ronda Litoral o la Via Laietana. La Llotja de Mar és la seu de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació i se situa al final del passeig d'Isabel II, al final de la Via Laietana, i davant té la ronda litoral i el Port Vell, el que la converteix en una ratera en matèria de seguretat.

La Generalitat hauria ofert altres ubicacions per al consell de ministres que considera més idònies, com ara el Palau Albéniz, a Montjuïc, segons ha dit Artadi. La consellera ha subratllat que el Govern té l'obligació de garantir "tots els drets, tant el de la reunió del Consell de Ministres com el dret a protesta o a vaga". A banda de reunions entre els diversos cossos policials implicats en el dispositiu de seguretat -Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional- el dilluns hi haurà una trobada dels responsables de totes les unitats de la policia catalana que es desplegaran el 21 de desembre. Als agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) i les ARRO s'hi uniran agents de Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional.

De fet, l'elecció de l'espai també ha estat motiu de comentari a les xarxes, amb alguns fils que adverteixen que és un espai que pot facilitar imatges de repressió policial, perquè només té dues possibles entrades i sortides. És especialment significatiu el que ha comentat l'advocat Eduardo Cáliz, antic membre del secretariat nacional de la CUP.

[Fil] L’operació que prepara el govern espanyol amb el Consell de Ministres és clavada a la de Felip Puig amb la mobilització d’Aturem el Parlament — Eduardo Cáliz (@Edi_III) 12 de desembre de 2018

Queda veure quines seran les convocatòries de protesta d'aquell dia, però en principi la jornada es preveu especialment moguda. Els CDR ja han convocat una concentració davant de la Llotja de Mar a primera hora del matí, avisant que "el 21D serem ingovernables" i amb l'etiqueta "Tombem el Règim".

«Qui no comparteix la batalla, compartirà la derrota. Ni tan sols la batalla evita qui vol evitar-la.» Bertold Brecht.



El proper #21D, a primera hora del matí, a la Llotja de Mar de Barcelona: #TombemElRègim🔨#21DESBORDEMLOS pic.twitter.com/In7pDUf1iD — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 13 de desembre de 2018

L'ANC aposta per bloquejar els accessos a Barcelona amb una "concentració massiva" de vehicles, a banda de donar suport a Roger Español, l'home va perdre un ull l'1-O per culpa d'una bala de goma disparada per un agent de la Policia Nacional, a la Ciutat de la Justícia.

Protestar és un dret! pic.twitter.com/YB5HwFX9TI — Assemblea Nacional 🚩 (@assemblea) 13 de desembre de 2018

Òmnium Cultural ha anunciat que celebrarà un "consell popular de ministres". No ha comunicat, però, l'escenari de l'acte, que es farà a les 11h -la mateixa hora que el consell de ministres-. Això sí, ha assegurar que serà un "acte polític que comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil". L'entitat fa una crida a "sortir a protestar de forma pacífica i determinada per la presència del govern espanyol a Barcelona".