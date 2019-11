La primera reunió entre el PSOE i ERC per desbloquejar la investidura de Pedro Sánchez ha finalitzat com va començar, amb el 'no' de la formació catalana. Els portaveus parlamentaris dels dos partits, la socialista Adriana Lastra i Gabriel Rufián, han protagonitzat una trobada d'aproximadament una hora i s'han emplaçat a continuar dialogant per tractar d'articular una majoria per tirar endavant el govern de coalició entre el PSOE i Unides Podemos.



La trobada s'ha dut a terme amb discreció, en la mateixa dinàmica que els que va protagonitzar dimecres la pròpia Lastra amb els portaveus parlamentaris de Més País i del PNB. De fet, cap dels dos dirigents han ofert una roda de premsa o unes declaracions després de la reunió. ERC sí que ha enviat una nota de premsa per avançar que la seva posició continuava sent la del rebuig a facilitar la investidura de Sánchez.

Des de la formació catalana han traslladat que "després d'una primera presa de contacte entre Esquerra i el PSOE, la posició del Grup Republicà segueix sent un no a una eventual investidura de Pedro Sánchez, ja que durant la conversa no hi ha hagut cap indici que el Partit Socialista abandonarà la via repressiva per afrontar el conflicte polític existent entre Catalunya i l'estat ".



A ERC adverteixen que "sense aquestes garanties, no podrà haver-hi en cap cas un replantejament de la postura del Grup Republicà al Congrés". Lastra i Rufián s'han emplaçat a no donar per tancades les negociacions i a continuar parlant en els propers dies. "Les dues parts, però, han coincidit en la necessitat de seguir mantenint contactes. Des del Grup Republicà s'espera que aquesta primera reunió sigui l'avantsala d'altres que hauran d'acabar succeint", apunta la nota d'ERC.

Taula de diàleg i mesures socials



Aquest document també recull breument algunes de les exigències plantejades per ERC en els últims dies, com "l'aposta d'una resolució política del conflicte a través d'una taula de negociació" i l'avanç en "matèries socials urgents bloquejades al Congrés i al Parlament de Catalunya".



Després de conèixer el preacord per a un govern de coalició subscrit pel PSOE i Unidas Podemos, ERC va anunciar la seva posició contrària a la investidura i va plantejar una sèrie d'exigències per poder facilitar una eventual investidura del candidat socialista. A més de la taula de negociació, els republicans catalans es van mostrar en contra que el document rubricat per Sánchez i Iglesias es referís al conflicte català com un "problema de convivència", i no com un "problema polític". Amb l'aritmètica parlamentària actual, l'abstenció d'ERC és crucial perquè la investidura pugui tirar endavant.