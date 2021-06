El Govern espanyol i els agents socials acorden el primer paquet de reforma de les pensions

El Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social ha tancat aquest dilluns amb la patronal i els sindicats un principi d'acord per al primer paquet de reforma de les pensions, segons asseguren a Públic fonts d'UGT i CCOO. L'acord, després de mesos de negociacions, comporta que les pensions tornin a revaloritzar-se amb la inflació per llei, així com derogar expressament el factor de sostenibilitat de la reforma del PP de 2013. També inclou diverses mesures per a acostar l'edat real de jubilació a la legal. I, sobretot, deroga el factor de sostenibilitat.

Però, a més, l'acord suposa de facto derogar gran part de la reforma de les pensions que va fer el Govern de Mariano Rajoy unilateralment i sense acord social el 2013. L'objectiu del Govern espanyol és tirar endavant aquesta nova reforma de les pensions aquest mateix any.



No obstant això, l'acord de pensions no és complet i és només un avanç, perquè s'han aparcat les qüestions més polèmiques. Així, queda pendent per a una altra reforma fixar el nou sistema de cotització per ingressos reals per als autònoms, treure el topall de les cotitzacions màximes i, sobretot, la revisió de les regles d'anys de còmput per a fixar la pensió de qui es jubila.

Però, especialment, els sindicats volen conèixer el mecanisme que ha de substituir el polèmic factor de sostenibilitat. Aquest mecanisme pretenia establir el còmput de les pensions en relació amb l'esperança de vida, per la qual cosa rebaixava la pensió. Escrivá, després de moltes pressions, va acceptar derogar el factor de sostenibilitat, però anunci que serà reemplaçat per una nova fórmula correctora denominada "mecanisme d'equitat intergeneracional" i que no operarà fins el 2027. El Ministeri d'Inclusió es va comprometre a presentar una proposta abans de final d'any.



Malgrat això i totes les reticències, totes les parts han mostrat la seva satisfacció per l'acord aconseguit, que torna a recuperar el consens social en matèria de pensions, trencat pel Govern del PP. L'acord està desenvolupat en un text normatiu que es convertirà en avantprojecte de llei, on també s'estableixen una sèrie de mesures per a desincentivar la jubilació anticipada del mercat laboral quan és voluntària.

Jubilacions voluntàries i despeses impròpies

En aquest aspecte, s'inclouran modificacions en les penalitzacions per als treballadors que avancen la seva jubilació de manera voluntària i en els incentius per a retardar-la més enllà de l'edat ordinària. A més, l'acord contempla que l'Estat farà una transferència anual a la Seguretat Social per a ajudar al finançament del sistema de pensions, que rondarà el 2% del PIB.



Finalment, per fi es contempla una vella reivindicació perquè les denominades "despeses impròpies" de la Seguretat Social (totes les que no afectin directament el pagament de pensions), que segons el ministre Escrivá ascendeixen a uns 18.000 milions d'euros, siguin assumides pel Ministeri d'Hisenda.