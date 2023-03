El Govern espanyol i els sindicats signen l'acord per a la reforma de les pensions

El Govern espanyol i els sindicats han signat aquest dimecres l'acord per a l'última part de la reforma de les pensions. El text havia estat acordat prèviament per l'Executiu i amb Brussel·les.

La reforma, que ha rebut l'estampa del ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, i els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, a la seu del Ministeri, està centrada a augmentar els ingressos del sistema per garantir-ne la sostenibilitat.



Els màxims òrgans decisoris de les centrals, el Consell Confederal de CCOO i el Comitè Confederal d'UGT, havien aprovat aquest dimecres al matí la proposta de reforma per unanimitat.

A la roda de premsa posterior a la firma, Escrivá ha valorat que la reforma suposa "un canvi radical estructural per modernitzar el sistema de pensions" i ha rebutjat que posi en perill el "teixit productiu i la competitivitat de les empreses".

"Donem als joves referència a mitjà i llarg termini", ha subratllat. Pepe Álvarez, per part seva, ha mostrat la seva "satisfacció" per un acord d'"importància històrica". "No hi ha arguments que justifiquin que no estigui a la firma", ha criticat Álvarez davant l'absència de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE).

Per la seva banda, el líder de CCOO ha declarat que aquest dimecres ha estat "un dels dies més importants de la legislatura" i ha definit l'acord de "revolucionari" mentre introdueix elements "estructurals" que "garanteixen la viabilitat futura d'un sistema de pensions suficients".

La ministra de Política Territorial i portaveu del Govern estatal, Isabel Rodríguez, ha remarcat la importància d'aquest acord per aconseguir el desemborsament dels fons europeus, ja que forma part del "full de ruta" acordat amb la Comissió Europea i que implicava reformes estructurals.



Sobre aquesta qüestió, Escrivà també s'ha mostrat "100% convençut" que la Comissió Europea es pronunciarà a favor d'aquesta reforma quan li toqui revisar-la després que Espanya sol·liciti el quart desemborsament d'aquests fons.

Pel que fa a la sortida de la patronal d'empresaris de les negociacions, Escrivá ha dit que "els números són evidents" i que el cost laboral per hora treballada per als empresaris espanyols passarà amb la reforma dels 25,4 euros actuals a 25,8 euros el 2050, per sota de la mitjana europea de 32 euros. "S'està fent una gran demagògia sense números a sobre de la taula", ha afegit.



La reforma inclou diverses mesures per millorar els ingressos, com una quota de solidaritat en les cotitzacions dels sous més alts o la destopada progressiva del que contribueixen les bases màximes, reforça les pensions mínimes i millora el tractament de les llacunes de cotització, entre altres punts.

Pel que fa al període de còmput, la reforma planteja poder triar entre els 25 anys actuals per calcular la pensió o ampliar-ne a 29 podent descartar els dos anys pitjors. Totes les mesures s'implantaran de forma progressiva per tal de garantir la "sostenibilitat, l'equitat i suficiència de les pensions".



El decret llei que recollirà l'acord tancat pel Govern amb els sindicats serà previsiblement aprovat en un Consell de Ministres extraordinari aquesta mateixa setmana.