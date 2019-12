Tot apuntava que aquest dilluns se sabria oficialment si hi hauria investidura i si el pròxim 5 de gener Pedro Sánchez seria escollit president del Govern espanyol, un cop PSOE i ERC donen per fet l'acord polític i sembla que no serà un obstacle la posició de l'Advocacia de l'Estat al voltant de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre Oriol Junqueras.



Tot depenia que aquest dilluns l'Advocacia de l'Estat presentés les seves al·legacions davant el Suprem al voltant de la sentència del TJUE i, sobretot, que aquestes convencessin ERC, ja que el partit republicà havia posat aquesta condició per facilitar amb la seva abstenció la investidura de Pere Sánchez. No obstant això, segons ha informat la Cadena Ser, a la direcció d'ERC ja coneixen les línies generals del posicionament de l'Advocacia de l'Estat sobre Junqueras i estan d'acord amb el plantejament.



Per això, el Govern espanyol confiava que superats els obstacles, la presidenta del Congrés, Mertitxell Batet, podria convocar els grups parlamentaris el mateix 31 de desembre per comunicar-los que la investidura es fixaria per al 2 de gener. Això significaria que la primera votació fos al voltant del migdia del dia 3 de gener i, 48 hores després, la segona votació, el diumenge 5 de gener, en què l'abstenció d'ERC possibilitaria l'elecció de Pedro Sánchez com a president. A més, el candidat comptaria amb els vots de PSOE, Unidas Podemos, Més País, Compromís i, possiblement, de PRC. També s'estudia l'abstenció del BNG o Coalició Canària.

Ara bé, ERC s'ha pronunciat durant la tarda nit de diumenge amb una nota en què alentia els tempos i tirava per terra les expectatives del PSOE. Segons els republicans, el partit "analitzarà internament els pròxims dies la proposta i l'estat de les negociacions", però avisa que descarta que se celebri el Consell Nacional abans d'acabar l'any.



El Consell Nacional és l'òrgan "imprescindible" que ha de ratificar l'acord que adopti ERC de cara a la investidura i sense la seva aprovació prèvia el partit no pot arribar a cap compromís amb el PSOE. Atenent a la nota d'ERC, aquest òrgan com a molt aviat no es podria reunir fins al 2 de gener -seria molt estrany que es convoqués el primer dia de l'any sent festiu-, que és el dia en què els socialistes volien que comencés el debat de la investidura. No sembla molt raonable que s'iniciï el procés sense la decisió definitiva dels republicans. De fet, Sánchez ja va dir que no es tornaria a arriscar a una investidura fallida.



Per tot això, ara torna a guanyar força la possibilitat que la investidura es fixi per al 8 de gener. En tot cas, segons fonts consultades, està tot més que preparat per anar una investidura com més aviat millor. De fet, la voluntat del PSOE i d'ERC és que, si hi ha acord, es materialitzi com més aviat millor, entre altres coses, perquè altres factors externs no entorpeixin el pacte.

Factors externs



De fet, la Junta Electoral Central (JEC) haurà de decidir el proper dia 3 de gener sobre els escrits presentats per PP i Ciutadans en què es demana que no s'atorgui l'acta d'eurodiputat al president d'ERC, Oriol Junqueras. A més, en aquesta mateixa reunió també haurà de resoldre si ha de ser inhabilitat ja el president de la Generalitat, Quim Torra, pel delicte de desobediència a què ha estat condemnat, sense esperar la resolució del recurs que ha presentat davant el Tribunal Suprem. Es dona la circumstància que la reunió de la JEC se celebraria a el mateix temps que el debat d'investidura, sempre que finalment sigui convocat el 2 de gener.



A més, també es mira de reüll que Carles Puigdemont vol prendre possessió de la seva acta d'eurodiputat el dia 7 de gener, fet que li permetrà participar en el primer ple de Parlament europeu fixat per al 13 de gener. I ERC està mirant amb molta atenció tots els moviments de l'expresident de la Generalitat.



A tot això cal sumar que el Tribunal Suprem ha de pronunciar-se sobre la sentència de Tribunal de Justícia de la UE; perquè l'escrit de l'Advocacia de l'Estat no és més que un posicionament que no té caràcter vinculant. Encara que possiblement es retardi la decisió, el Suprem pot decidir fins al mateix dia 4 de gener, també a la meitat de l'debat d'investidura. Per tot això, la investidura més complicada de l'etapa democràtica segueix en l'aire, encara que al Govern espanyol hi ha optimisme que aquesta vegada pugui tirar endavant.