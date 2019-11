L'acord entre el PSOE i Unidas Podemos per formar govern a l'Estat, a l'espera d'obtenir el suport necessari al Congrés per materialitzar-lo, no ha estat especialment ben rebut per l'independentisme. La raó és que el diu el document de l'acord sobre Catalunya. En el seu novè punt, el text parla de "garantir la convivència a Catalunya" i afegeix que "el Govern d'Espanya tindrà com a prioritat garantir la convivència a Catalunya i la normalització de la vida política. Amb aquesta finalitat, es fomentarà el diàleg a Catalunya, buscant fórmules d'entesa i trobada, sempre dins de la Constitució". És a dir, deixa clarament fora el referèndum d'autodeterminació.

🏛️ El #PSOE y @ahorapodemos hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa.



Léelo aquí 👇 pic.twitter.com/lACjhoSYwl — PSOE (@PSOE) November 12, 2019

Tant partits com entitats independentistes han criticat amb duresa el text. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, considera que l'únic "vot digne a aquest acord és el no", després de lamentar que "no és que no es reconegui el dret d'autodeterminació, és que En Comú Podem ha comprat el relat del bloc del 155 del problema de convivència i diàleg a Catalunya". El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, lamenta que es "torni a negar el diàleg amb les institucions de Catalunya" i es posi el focus en un "fals problema de convivència".



Ja no és que no es reconegui el dret d’autodeterminació, és que @EnComu_Podem ha comprat el relat del bloc del 155 del problema de convivència i diàleg dins de Catalunya. Únic vot digne a aquest acord @PSOE @ahorapodemos és el NO pic.twitter.com/jjmtXwdxui — Elisenda Paluzie (@epaluzie) November 12, 2019

Punt 9 de l'acord PSOE-UP: "Garantizar la convivencia EN Cataluña (...) Se fomentará el diálogo EN Cataluña (...) siempre dentro de la Constitución". Es torna a negar el diàleg 'amb' les institucions de Catalunya. I es posa el focus en un fals problema de convivència. — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) November 12, 2019

El president del Govern, Quim Torra, ha compartit els tuits de Paluzie i Mauri, mentre que el líder de Junts per Catalunya i predecessor al càrrec, Carles Puigdemont, ha valorat que "allò que impedia a Sánchez de dormir bé, ara li conciliarà el son. Han repetit eleccions, s'han debilitat, han engreixat la dreta i la ultradreta... per arribar allà mateix. Uns genis".



Altres dirigents d'aquest espai, com el president del grup parlamentari, Albert Batet, o la regidora a Barcelona Elsa Artadi també han estat durs amb l'acord. Artadi, en concret, posa l'accent en els comuns, ja que segons ella el pacte "destapa un dels blufs més grans de la política catalana dels darrers anys: l'equidistància dels comuns, que havien vingut a canviar-ho tot”. Posteriorment, la cap de llista de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha qualificat de "mala notícia" el preacord i ha confirmat que mantindran el 'no' a la investidura de Pedro Sánchez mentre hi hagi presos, exiliats i represaliats i es negui del dret a l'autodeterminació.

Allò que no era possible quan el PSOE i UP tenien més diputats ho és ara que en tenen menys. Allò que impedia a Sánchez de dormir bé, ara li conciliarà el son. Han repetit eleccions, s'han debilitat, han engreixat la dreta i la ultradreta... per arribar allà mateix. Uns genis. — Carles Puigdemont (@KRLS) November 12, 2019

No hi ha hagut cap reacció dels principals dirigents d'ERC, mentre que per part de la CUP el diputat electe al Congrés Albert Botran ha manifestat que "tothom sap que la solució és autodeterminació, amnistia i drets socials. I que només la guanyarem amb mobilització com la d'aquests dies. Si es consuma l'acord PSOE-Podem ens demanarà desmobilització amb l'espantall de VOX. L'esquema de la Transició. Un error caure-hi."

Tothom sap que la solució és autodeterminació, amnistia i drets socials. I que només la guanyarem amb mobilització com la d'aquests dies.

Si es consuma l'acord PSOE-Podem ens demanarà desmobilització amb l'espantall de VOX. L'esquema de la Transició. Un error caure-hi. — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) November 12, 2019

En canvi, la reacció ha estat diametralment oposada als comuns, que al cap i a la fi participaran al Govern espanyol, sempre que es materialitzi el pacte, a través d'En Comú Podem. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha comentat que "per fi, sentit comú. Davant l'avanç dels discursos d'odi i l'extrema dreta, era una obligació arribar a un acord de govern progressista. Per fer polítiques socials urgents i començar una nova etapa de diàleg". Altres dirigents com Jaume Asens, líder del partit al Congrés, o la regidora a Barcelona Lucía Martín també l'han celebrat.