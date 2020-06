El Govern espanyol llança l'índex de preus del lloguer amb l'objectiu de "garantir l'accés a l'habitatge"

El Govern espanyol ha llançat aquest dimarts el sistema estatal d'índexs de referència de preus de lloguer amb 11,2 milions de dades d'arrendaments dels últims quatre anys, que s'actualitzarà anualment amb la informació d'1,7 milions d'immobles i 33.662 seccions censals. La primera anàlisi reflexa que algunes de les principals zones "tensionades" serien Madrid, Barcelona, Màlaga, València, Màlaga i les illes Canàries i Balears. Segons el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, l'índex neix amb l'objectiu de ser una eina que "garanteixi l'accés a l'habitatge a tot l'Estat". Pel dirigent socialista, "el dret a l'habitatge no es pot convertir en un problema social que agreugi la crisi més gran que ha patit Espanya durant els últims cent anys". Ábalos ha destacat que l'eina introduirà "transparència, rigor i precisió" al mercat de lloguer d'habitatge.

Les principals zones "tensionades" són Madrid, Barcelona, Màlaga, València, Màlaga i les illes Canàries i Balears

Aquesta nova eina, ja disponible a la pàgina web del ministeri, sorgeix a partir del compromís que va adoptar el Govern espanyol de posar en marxa un sistema que "corregís una mancança històrica com era disposar de dades sobre el lloguer", segons Ábalos. Amb l'índex, el ministre ha assegurat que tant ciutadans com empreses podran conèixer amb més detall el preu del lloguer i que es garantirà la transparència del mercat. Alhora, "facilitarà l'aplicació de polítiques públiques que incrementin l'oferta d'habitatge i l'impuls de mesures de planificació urbana relacionades amb la millora del benestar social", ha afegit el secretari general d'habitatge, David Lucas.



Per altra banda, l'índex també pretén convertir-se en un sistema perquè els joves puguin accedir a un habitatge digne. Segons ha detallat Ábalos, més del 52% dels joves de l'Estat entre 18 i 29 anys són llogaters. "Els joves han sigut el col·lectiu més perjudicat per la crisi que ens va portar a la bombolla immobiliària", ha dit el ministre. En aquest sentit, ha apuntat que ajudar als joves és "crucial" perquè puguin "gaudir d'estabilitat i dur a terme els seus projectes de vida".

Segons dades de l'oficina estadística de la Unió Europea (Eurostat), el 38,1% de les llars espanyoles destinen més del 40% dels seus ingressos en el pagament del lloguer (la UE assenyala que el cost del lloguer no hauria de superar el 30% dels ingressos d'una família). A banda, el Govern espanyol ha apuntat que, durant els últims anys, ha detectat increments de preu del lloguer "molt importants" en zones "tensades". Tal com ha comentat Ábalos, l'any 2017 va haver-hi pujades en el preu del lloguer superiors al 18% en alguns nuclis urbans.