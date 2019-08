El Govern espanyol mobilitza un buc de l'Armada per portar a Mallorca l'Open Arms després de dies de bloqueig

Després de 19 dies d'incertesa i diverses ofertes de port rebutjades per l'ONG Open Arms a causa de la tensió a bord del vaixell, l'última mesura anunciada pel Govern per donar solució al bloqueig dels migrants rescatats és un buc de l'Armada.



En un comunicat de Presidència, l'Executiu ha anunciat que el buc Audaç de l'Armada es prepara des del matí d'aquest dimarts en la base de Rota (Cadis) per "posar rumb immediat a l'illa italiana de Lampedusa", on es troba fondejat el vaixell des que, dimecres passat, la Justícia italiana permetés l'ONG accedir a les seves aigües territorials, donada la situació d'emergència humanitària que es vivia a bord.

A primera hora van començar les tasques de preparació i aprovisionament per iniciar la singladura i donar assistència al vaixell Open Arms i els seus ocupants", afegeix la nota, que també informa que l'Audaç, de 94 metres d'eslora i 14 de manga, salparà cap a l'illa italiana a les 17.00 hores d'aquest dimarts.



"El Govern considera que aquesta és l'opció més adequada per resoldre aquesta mateixa setmana l'emergència humanitària", assegura el Govern. Seran tres dies de travessia des de Cadis fins l'Open Amrs, especifica.



Una vegada allà "es farà càrrec de les persones acollides a l'Open Arms" i procedirà a l'"acompanyament del vaixell humanitari fins al port de Palma, a Mallorca".



"Després d'analitzar diferents opcions, el Govern d'Espanya, d'acord amb les recomanacions logístiques de l'Armada, considera que aquesta és la més adequada".



La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha assegurat que Balears ja està preparada per organitzar l'arribada de l'Open Arms al port de Palma. En un missatge a Twitter, ha defensat que "totes les administracions treballen coordinadament" per aconseguir aquest objectiu i oferir "un tracte humanitari als seus ocupants".

Armengol ha realitzat aquesta publicació en retuitar el missatge que ha escrit el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, al seu compte de la mateixa xarxa social, en el qual es mostrava convençut que l'enviament del buc Audaç de l'Armada a l'illa italiana de Lampedusa per escortar a l'Open Arms "resoldrà aquesta mateixa setmana l'emergència humanitària".

Un patruller utilitzat contra la pirateria i per vigilar embargaments



El buc Audaç és un modern patruller de l'Armada, amb només un any de funcionament, dels quals s'utilitzen en missions contra la pirateria i per a la vigilància dels embargaments.



Fonts militars consultades per Europa Press assenyalen que l'Audaç va ser construït per Navantia a la drassana de San Fernando (Cadis), la seva posada de quilla va tenir lloc el 29 d'abril de 2016 i es va lliurar a l'Armada el juliol de 2018. Després del seu lliurament oficial, la base d'estacionament es va fixar a l'arsenal de Cartagena (Múrcia).



Es tracta d'un Buc d'Acció Marítima (BAM) amb missions d'Operacions d'Interdicció Marítima (MIO), que són aquelles destinades a imposar la prohibició al trànsit de persones i mercaderies dins d'una àrea geogràfica definida, i que normalment consisteixen en la intercepció i, si és necessari, l'abordatge de bucs per verificar la seva càrrega, tot això en suport de sancions de tipus econòmic o militar que hagin estat prèviament imposades.



Aquestes tasques s'han vist complementades en la nova escena internacional fins cobrir el concepte de "Seguretat Marítima" (MSO, "Maritime Security Operations") contra amenaces, riscos i actes il·lícits intencionats que posen en perill els interessos marítims nacionals. De fet, aquests patrullers han estat utilitzats per combatre la pirateria en la missió Atalanta de la Unió Europea (UE) a l'Índic.



A més, el buc també es troba preparat per dur a terme missions de vigilància, salvament i lluita contra la contaminació marina col·laborant amb altres departaments ministerials.



La dotació bàsica de l'Audaç està constituïda per 48 persones, dels quals 6 són oficials, 10 suboficials i 32 marineria (del total, dos són dones). Ara bé, pot acollir una Unitat Aèria Embarcada (UNAEMB) dotada d'un helicòpter SH60B o AB212, la qual cosa suposa un altre equip de 17 persones, i fins i tot efectius de la Força de Protecció de la Infanteria de Marina per reforçar la seguretat del buc i la seva capacitat operatiu