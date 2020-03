El Govern espanyol no autoritza el confinament total de la Conca d’Òdena

El Govern espanyol ha denegat el confinament total de la Conca d’Òdena demanat ahir per la Generalitat, almenys de moment. De fet, ha deixat clar que la pròrroga del confinament actual, decretat fa dues setmanes per la Generalitat, també l’ha de decidir Madrid. En un comunicat emès pel Ministeri de Sanitat, l’Executiu estatal li recorda al conseller d’Interior, Miquel Buch, que la Generalitat no pot tirar endavant el nou confinament perquè "una ordre d’aquestes característiques només pot donar-la l’autoritat competent, en aquest cas el ministre de Sanitat", és a dir, Salvador Illa. La Moncloa insisteix que ha aplicat "les mesures més dràstiques d’Europa", seguint "en tot moment les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS)".



En declaracions a Rac 1, Buch ha manifestat que "no trobo encertada la decisió de denegar el confinament a la conca d'Òdena. El Govern espanyol ha decidit que en lloc de treballar conjuntament ens havia de subordinar". Tot i recomanar als ciutadans que no vagin a treballar si no ho fan en un servei essencial i anunciar que es mantindran els controls d’accés a la zona, ha reconegut que será el Govern espanyol qui decidirà si continuen.



Dimecres a la tarda, la Generalitat, a través del conseller Buch, havia demanat el confinament total d’Igualada i tres municipis més de la Conca d’Òdena (Santa Margarida de Montbui, Òdena i Vilanova del Camí). En concret, havia anunciat la voluntat que es passés a la fase 2, és a dir, que es passés del confinament perimetral -amb el tancament territorial dels quatre municipis de la zona-, a un confinament total a casa de tota la població, que no podria anar a treballar excepte si ho fa en un dels sectors essencials.

Una taxa de morts molt superior a les de Madrid i la Llombardia

La petició respon a l’impacte del brot de coronavirus a la zona. Segons les dades facilitades ahir pel Govern, a Catalunya hi ha 6,9 morts per cada 100.000 habitants per coronavirus, mentre que a l'Estat n'hi ha 7,4. A Madrid, la taxa puja fins als 27,9 morts, per sota de la Llombardia, que en registra 41,6. En canvi, a la Conca d'Òdena s'eleva a 63,1 morts. "Tothom s'ha de quedar a casa. No ho fem perquè volem si no perquè vetllem per la salut de tots els catalans, i en concret dels de la Conca d'Òdena", va manifestar Buch.



Segons les darreres dades, hi ha hagut 332 positius de coronavirus a l’àrea des que va aparèixer el brot, dels quals 140 són professionals sanitaris. De moment ha provocat 43 morts.