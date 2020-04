El Govern espanyol posa la sanitat privada a disposició de les comunitats per fer test i controlar els preus

El Govern espanyol ha dictat una ordre que posa a disposició de les comunitats autònomes qualsevol centre de diagnòstic clínic, privat o públic, que no estigui prestant serveis al Sistema Nacional de Salut, i la possibilitat d'adoptar mesures per a la regulació dels preus de les proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19, amb l'objecte d'evitar situacions abusives en l'accés a aquest servei. Són algunes de les mesures excepcionals recollides en una ordre del Ministeri de Sanitat que publica aquest dimarts el BOE per al reforç del Sistema Nacional de Salut i la contenció de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.



També es limita la realització de les proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19 a aquells casos en què hi hagi una prescripció prèvia per un facultatiu i s'ajustin a criteris establerts per l'autoritat sanitària competent. Amb la present ordre es disposa l'obligació per part dels centres, serveis i establiments sanitaris de diagnòstic clínic de titularitat privada estar disponibles per entrar a formar part o reforçar els circuits de diagnòstic ja existents, i de notificar a l'autoritat sanitària competent de la comunitat autònoma els casos de Covid-19 diagnosticats.



Correspon a les autoritats de salut pública de la comunitat autònoma establir els procediments i el circuit per complir amb els objectius i amb les tasques de vigilància i contenció de l'epidèmia. A més, amb aquesta ordre es posa a disposició de les comunitats autònomes qualsevol centre, servei i establiment sanitari de diagnòstic clínic, que a la data d'entrada en vigor de l'ordre no estigui prestant serveis al Sistema Nacional de Salut.

Evitar situacions abusives en l'accés als tests

Aquesta posada a disposició inclou la possibilitat d'adoptar les mesures necessàries per a la regulació dels preus de les proves diagnòstiques per a la detecció de la Covid-19, amb l'objecte d'evitar situacions abusives en l'accés a aquest servei. Finalment, s'estableix l'obligació per part de les comunitats autònomes de traslladar la informació obtinguda en aplicació de la present ordre al Ministeri de Sanitat, prèvia sol·licitud, així com la facultat del Ministeri de Sanitat d'adoptar les mesures oportunes en base a criteris de necessitat i urgència, amb l'objectiu de garantir els principis d'equitat i cohesió.



Aquestes mesures estaran vigents fins a la finalització de l'estat d'alarma, que va començar el passat 14 de març i que es prolongarà, almenys, fins al proper 26 d'aquest mes d'abril. El seu incompliment podrà ser motiu de sanció per aquests centres.