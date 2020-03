El Govern espanyol només presentarà els PGE de 2021 si no assoleix al març els suports als nous comptes

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va insistir una vegada i una altra aquest dimarts que la intenció del Govern espanyol és presentar els Pressupostos Generals d'enguany i que puguin ser aprovats abans de l'estiu, però cada vegada cobra més força la possibilitat que l'Executiu només presenti els Comptes de l'Estat per a 2021, segons fonts consultades pròximes a l'Executiu.



De fet, Montero va indicar que aquesta voluntat del Govern ve condicionada perquè abans d'enviar-los a les Corts els Pressupostos comptin prèviament amb els suports parlamentaris necessaris, ja que és evident que Pedro Sánchez no pot permetre's que siguin retornats els Pressupostos, com ja va passar el 2019 i va motivar l'avançament electoral.



I el suport als Pressupostos de 2020, encara que el Govern espanyol es mostra optimista, no està ara mateix garantit. És més, fonts pròximes al portaveu d'ERC, Rafael Rufián, apunten que al partit republicà no es veuria malament que no haguessin de decantar-se en unes setmanes per donar o no aquest suport -que resultarà decisiu per a la durada de la legislatura- i esperar als nous Pressupostos al setembre. De fet, en aquest entorn s'ha comentat que ERC podria no donar suport als Pressupostos de 2020, però si els que arribin al setembre.

Les eleccions catalanes

De fet, el suport o no d'ERC als Pressupostos d'enguany es produiria sempre abans de la celebració de les eleccions catalanes que, tot i que encara no estan convocades, sempre serien en data posterior a la votació decisiva que se celebrés al Congrés sobre les esmenes a la totalitat, sempre que els Comptes de l'Estat es presenten al març, com pretén el Govern espanyol



Ningú dubte que el suport o no d'ERC a l'Executiu seria un tema clau a la campanya de les eleccions a Catalunya, i marcaria els discursos dels seus adversaris polítics.



De fet, la ministra Montero és tan conscient d'aquesta circumstància, que la roda de premsa després del Consell de Ministres va demanar en diverses ocasions que el suport als Pressupostos no estigués condicionat per aquests comicis.



Un altre factor també a tenir en compte és que els republicans catalans poden voler més temps per veure el recorregut de la taula de diàleg, sabent que condicionarà més la posició del Govern si encara depèn del seu vot l'aprovació dels Pressupostos.

A més, el Govern espanyol si decideix desistir en la idea de presentar els Pressupostos d'enguany, compta amb l'avantatge que ja té aprovada el camí de despesa també per a 20201, que va presentar de manera una mica inusual i inexplicable al Congrés la setmana passada, per la qual cosa això també és un camí que té ja caminat.



De fet, serà aquest dimecres quan el Senat hagi d'aprovar la senda d'estabilitat pressupostària i, de nou, el Govern estatal necessitarà els suports d'ERC i de Bildu perquè tirin endavant, la qual cosa es dóna per assegurat.



No obstant això, fonts de l'Executiu continuen insistint que es continuaran intentant presentar els Pressupostos aquest mateix any, que seria una rèmora seguir amb els Comptes de Montoro per als projectes que es volen posar en marxa i que encara hi ha marge perquè tirin endavant.



De fet, hi havia optimisme en l'Executiu per com van transcórrer els esdeveniments la setmana passada, i ja s'està negociant discretament entre el Govern espnyol i ERC per veure si finalment es presenten. El que és segur, segons fonts de l'Executiu, és que si no tenen garantit que salvi el debat a la totalitat, no hi haurà Pressuposats de 2020.