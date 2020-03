El Govern espanyol prohibeix els acomiadaments durant la crisi del coronavirus

El Govern espanyol ha prohibit aquest divendres els acomiadaments durant la crisi del coronavirus. El Consell de Ministres extraordinari, convocat per prorrogar la durada de l'estat d'alarma fins l'11 d'abril -després obtenir llum verda per part del Congrés dels Diputats-, ha aprovat que no estarà justificat l'acomiadament relacionat amb aquesta emergència, "abundant en l'escut social" ja aprovat.



Així ho ha explicat aquest divendres la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que ha comparegut en roda de premsa telemàtica al palau de la Moncloa amb la ministra portaveu, María Jesús Montero, i el titular de Sanitat, Salvador Illa. "No es pot acomiadar, perquè com saben hem posat els mecanismes legals i recursos públics ingents perquè puguin acudir als ERTO. No cal acomiadar ningú", ha argumentat la ministra de Treball.



Dimecres, Público havia avançat que els sindicats havien reclamat al Govern estatal que prohibís els acomiadaments individuals durant un període de temps concret, a més de reclamar-li que condicionés tots els ajuts a empreses al fet que aquestes no destruïssin ocupació. Un dia després, el dijous, els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, van assegurar que ja s'havien produït prop d'un milió d'acomiadaments individuals per la Covid-19, i per l'aturada d'activitat decretat amb la declaració de l'estat d'alarma, aprovada fa gairebé dues setmanes.



De fet, les mesures anunciades per l'executiu suposen acceptar bona part de les reclamacions dels sindicats, que aquesta setmana ja havien criticat el retard de Govern en aprovar-les. Així, pel que fa als Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), l'Executiu estatal ha concretat aquest divendres els mecanismes perquè la prestació per desocupació la sol·licitin directament els empresaris que tramitin aquests ERTO, amb la idea que els treballadors puguin cobrar el més aviat possible.



També s'ha reforçat el paper de la Inspecció de Treball, per dotar-la d'un paper de control d'aquests ERTO, i perquè pugui comprovar les causes al·legades, amb la facultat d'imposar sancions o reclamar devolucions de les quanties percebudes per empreses d'incomplir les condicions acordades. "Revisarem d'ofici tots i cadascun dels ERTO", deia Díaz, apuntant que, en cas de frau, les empreses hauran de tornar el total de les ajudes cobrades.

Els contractes temporals, també els formatius, de relleu i interinitat, veuran prorrogada la seva vigència fins que s'acabi aquesta crisi. D'suspendre aquests contractes es veurà allargada la seva durada. "Amb l'excusa de la Covid-19 no cal extingir els contractes temporals", ha insistit Díaz.



Al seu torn, en el cas de les cooperatives sense capacitat de celebrar assemblees de forma virtual, que fins ara no podien recórrer als ERTO, podran derivar en el seu Consell Rector la facultat d'acordar aquests expedients, i de certificar-los.

Contractació pública i centres de gent gran

L'Executiu espanyol ha aprovat aquest divendres que la contractació pública relacionada amb fer front a la pandèmia es faci des d'ara per la via d'urgència. I, pel que toca als centres sanitaris i d'atenció a la gent, s'han declarat serveis essencials, siguin públics o privats, i podran mantenir la seva activitat.