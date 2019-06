El Govern espanyol rebutja la reunió "urgent" que Torra volia fer amb Sánchez

No hi haurà reunió urgent entre els presidents català i espanyol, Quim Torra i Pedro Sánchez, després que l'executiu estatal hagi decidit no acceptar la proposta de trobada plantejada dimecres pel màxim responsable de la Generalitat. Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans la vicepresidenta en funcions, Carmen Calvo. En concret, Torra volia reunir-se amb Sánchez per demanar-li que retornés a la taula de diàleg per buscar una solució al conflicte polític amb Catalunya i, sobretot, per reclamar-li que aturés la repressió a l'independentisme després que es coneguessin els escrits d'acusació definitius de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en el judici al Procés que es fa al Tribunal Suprem.



En concret, Calvo ha comentat que Torra "li està demanant al president en funcions, que representa el poder executiu, seure a parlar del poder judicial", i ha garantit que això "no passarà". La vicepresidenta espanyola assegura que "a ningú se li acut que el president d'una democràcia s'assegui a parlar de sentències dels jutges" i sobre "la situació de ciutadans" que puguin estar immersos en un procés. Segons ella, la petició és "inaudita" i "inconcebible".

En la carta, enviada dimecres a la tarda, Torra mostrava la seva "disponibilitat absoluta" sobre la data i el lloc de trobada, un cop "conclòs el cicle electoral" i en un moment en què els "assumptes que ocupen" a tots dos governs considera que estan "més candents que mai".



A banda de la carta, en una entrevista a TV3 Torra també va tornar a posar sobre la taula la necessitat de tornar al diàleg amb Sánchez, tal com ja va demanar aquest dimarts durant la roda de premsa de balanç de Govern, i va exigir al Govern estatal que expliqui quina és la seva proposta per Catalunya: "Que puguem parlar del dret a l'autodeterminació, que el Govern espanyol digui què vol per a Catalunya i que hi hagi una figura de relator. Em semblen els mínims".