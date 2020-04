El Govern espanyol rectifica i delimitarà per franges horàries les sortides a partir de dissabte per passejar o córrer 

El Govern espanyol limitarà a certes franges horàries les sortides a passejar i a fer esport a partir d'aquest dissabte 2 de maig. Així ho ha confirmat aquest dijous la Secretaria d'Estat de Comunicació en un comunicat, després que l'Executiu retardés set hores una compareixença ja anunciada del ministre de Sanitat, Salvador Illa, prevista inicialment per a les 11:00, i que ara s'espera per a les 18:00h.



El comunicat de la Secretaria d'Estat explica que el Comitè tècnic per a la desescalada -un redisseny del comitè tècnic de gestió del coronavirus, amb noves incorporacions-, ha establert en la seva primera reunió, aquest matí, "les franges horàries per les quals s'organitzaran les sortides de la població a partir de dissabte que ve". La decisió de permetre aquestes sortides, ja anunciada, s'ha pres "d'acord amb les dades que mostren la bona evolució de la pandèmia a Espanya", sempre segons el text. Diverses autonomies, com Catalunya, havien reclamat aquesta regulació per franges horàries.



Per la seva banda, Illa ha confirmat en la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat, al Congrés dels Diputats, que el Ministeri ultima avui l'ordre que regularà les franges horàries i altres "condicions concretes" en què serà possible passejar i fer esport des d'aquest dissabte.

Sanitat donarà a conèixer aquest dijous la primera de les ordres ministerials pendents des que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, presentés el seu pla per a la desescalada, dimarts. S'articula en quatre fases i la seva aplicació serà asimètrica a les províncies i illes, en funció de l'acompliment de diversos requisits -també per aclarir-, i sempre sota la supervisió de Sanitat.



L'expectació davant la compareixença d'Illa era màxima, tenint en compte que el pla anunciat per Sánchez és ara per ara un esquelet al qual li falta concreció, com va reconèixer aquest dimecres el mateix ministre de Sanitat.

Set hores de retard per una compareixença ja anunciada

Només en el que va de setmana, aquesta és la segona ocasió en la qual el Govern estatal retarda diverses hores una compareixença ja anunciada. Després que la Secretaria d'Estat de Comunicació anunciés a les 10.15 hores una roda de premsa del ministre de Sanitat "al voltant de les 11.00", el Govern ha decidit endarrerir aquesta compareixença.



A les 11.30, sense explicar el retard -i sense si més no esmentar-lo-, la Secretaria d'Estat de Comunicació ha difós un altre missatge recordant la compareixença del ministre al Congrés dels Diputats, a les 12.00, i anunciant una nova roda de premsa per a les 18.00 , set hores més tard del pla inicial.



Dimarts, el Govern espanyol ja va retardar diverses hores la compareixença de Sánchez després del Consell de Ministres que va aprovar el pla de desescalada. Inicialment estava previst que el president comparegués a les 14.00 hores, però finalment ho va fer passades les 18.00.