El Govern espanyol rectifica i permetrà que els menors de 14 anys surtin a passejar

El Govern espanyol ha rectificat i deixarà que els menors de 14 anys surtin al carrer per passejar, i no només per acompanyar els adults a fer activitats permeses, com havia informat en un primer moment. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat del canvi després que l'anunci de la mesura despertés crítiques entre els partits de l'oposició i els socis del Govern espanyol.



Així, a partir del 27 d'abril els menors podran passejar, a més d'acompanyar els adults amb els quals conviuen habitualment a realitzar compres en botigues d'alimentació, farmàcies, quioscos de premsa i altres supòsits permesos, informen Alejandro López de Miguel i Manuel Sánchez.



En un inici la mesura l'ha anunciat aquest dimarts la ministra portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, que ha comparegut al costat de la vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, en la roda de premsa telemàtica posterior al Consell de Ministres. "Aniran sempre acompanyats, seran passejades curtes i no podran anar al parc", havia avançat aquest matí la ministra d'Educació, Isabel Celaá.

La mesura entrarà en vigor el 27 d'abril, després que el Congrés doni llum verda a la pròrroga de l'estat d'alarma

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha criticat en la roda de premsa diària del Govern que la mesura només empari els menors de fins a 14 anys. La Generalitat va presentar el cap de setmana un pla per desconfinar els menors fins a 18 anys, que podrien sortir en diferents franges horàries en funció de l'edat per passejar. Vergés ha remarcat que els adolescents entre 14 i 18 anys també són un grup vulnerable protegit per l'Administració, i per això també haurien de tenir cabuda dins la mesura. La consellera ha demanat a l'Estat que justifiqui el per què d'aquesta decisió, com està fent la Generalitat amb les mesures proposades, ha dit, perquè en puguin parlar.



La mesura de desconfinament dels infants s'emmarca en la pròrroga de l'estat d'alarma que el Govern espanyol ha aprovat aquest dimarts, que s'estendrà fins al 9 de maig i que haurà d'obtenir llum verda per part de Congrés dels Diputats aquest dimecres. El Consell de Ministres també ha aprovat noves mesures per estendre l'accés a la prestació per desocupació, o per reforçar l'actuació de la Inspecció de Treball per "perseguir" ERTO fraudulents.

Aquest "alleujament" del confinament dels més petits porta implícit que els adults es facin responsables que les sortides siguin "controlades". No hi haurà una restricció temporal concreta a aquestes sortides, si bé la ministra portaveu ha apel·lat a la "responsabilitat" i al "sentit comú" dels adults per "evitar conseqüències no desitjades", és a dir, que es produeixin nous contagis.



En la mateixa línia, per mirar de donar resposta a la "casuística" de cada una de les llars, el Govern espanyol editarà una mena de guia, un "material intuïtiu" per respondre dubtes i aclarir com han de tenir lloc aquestes sortides.



A més, Montero ha anunciat que l'Executiu ha habilitat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per a "ampliar o restringir territorialment" els desplaçaments. El Govern espanyol treballa des de fa setmanes en la possibilitat de permetre diferents processos de desescalada en cada un dels territoris, i Sanitat podrà establir "ordres, instruccions o guies" per als desplaçaments en cada regió.

Sánchez convoca sindicats i patronal aquest dijous

En un altre ordre de coses, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat aquest dijous la taula de diàleg social, a partir de les 11.00 hores, de cara a anar acostant posicions en relació als pactes de reconstrucció social i econòmica que, pel que fa als partits polítics, s'han de tramitar en el marc d'una comissió al Congrés.



En paraules de Montero, Sánchez considera "imprescindible" la participació dels sindicats i la patronal per "establir les bases d'una veritable recuperació". "Cap transformació de calat al nostre país", ha dit la ministra portaveu, ha estat possible sense l'aportació de sindicats i patronal.