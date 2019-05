Independentment dels pactes als quals arribi Pedro Sánchez per seguir com a president del Govern espanyol, la nova composició del Congrés dels Diputats deixa una clara majoria de forces d'esquerres perquè les propostes més progressistes del programa del PSOE tirin endavant.



La passada legislatura, pel bloqueig a la Mesa exercit per PP i Ciutadans, es van quedar sense ser tramitades nombroses propostes com la Llei de Eutanàsia, alguns articles de l'anomenada llei Mordassa o les reformes pactades amb els sindicats com la prevalença del conveni sectorial sobre el d'empresa o la ultraactivitat.

Ara, el PSOE ja té el camí lliure per derogar la reforma laboral, com li demanen els sindicats, perquè es tramiti amb una de les primeres lleis de la legislatura el projecte d'eutanàsia o perquè decaigui la llei orgànica de protecció de la Seguretat ciutadana.Només en aquests tres temes és fàcil suposar que els 181 diputats que sumen PSOE, Unidas Podemos, ERC i Compromís podrien arribar a un acord i tirar-los endavant, a més d'altres grups que poguessin sumar-s'hi.



A més, si des del Govern de Sánchez hi ha voluntat política, tampoc tindrien dificultat en tirar endavant les propostes més d'esquerres recollides en el programa socialista, des de l'establiment de l'ingrés mínim vital, o la pujada d'impostos a les grans empreses, les rendes més altes , les transaccions financeres o a determinats serveis digitals.



Així mateix, la majoria absoluta que necessita per tirar endavant una llei orgànica també està garantida amb aquests grups, i el programa socialista contempla, entre d'altres, una nova llei d'Universitats, una llei de Famílies, una llei contra el frau fiscal, una llei contra la violència infantil, una llei d'identitat de gènere, una llei contra el tràfic d'éssers humans o la modificació de la Llei de Memòria Històrica. En totes elles, no serà complicat buscar l'acord amb les esmentades formacions d'esquerres.

Ara, només dependrà de la voluntat política que hi hagi per complir el programa i, segons fonts socialistes, hi ha plena voluntat de fer-ho buscant sempre un ampli consens amb la resta de grups parlamentaris. No obstant això, precisen que una de les primeres coses que farà el nou Govern serà ordenar el calendari, prioritzant aquelles propostes que van quedar pendents l'anterior legislatura i en què hi hagi més consens per ser aprovades. Per ara, només avancen que la Llei d'Eutanàsia serà una de les primeres a tramitar-se en la nova legislatura.

Primer, els Pressupostos



Si tot va com està previst per a la celebració de la investidura de Sánchez -es vol fer al juny o, com a molt tard, la primera quinze de juliol-, les primeres propostes del Govern començaran a arribar al Congrés a principi setembre, acabat d'estrenar el període de sessions. No obstant això, Sánchez té intenció de donar prioritat als nous pressupostos generals de l'Estat que, com va prometre en campanya, els enviarà immediatament a la cambra baixa per no seguir amb els comptes prorrogades de Mariano Rajoy. Aquesta circumstància sí que pot alentir l'aprovació de la resta de lleis.



El més probable és que l'Executiu presenti els Pressupostos per al 2020, perquè hi ha molt poc marge de temps per presentar-ne uns de nous i modificar els d'aquest any, i posteriorment presentar els del proper. No obstant això, no està descartada aquesta possibilitat.



El que és segur és que també tindran prioritat en la nova legislatura la derogació de la capacitat de veto del Senat al sostre de despesa dels pressupostos, el que va frustrar els plans de l'Executiu en l'anterior legislatura. Tot i que ja no sigui necessari, per la majoria absoluta que té el PSOE al Senat, hi ha un ampli consens d'eliminar aquest singular veto de la Cambra Alta que va aprovar el PP quan tenia majoria absoluta.